Kleinzoon is de verdachte in moordzaak hoogbejaarde Riet

De 91-jarige Riet Smiesing uit Eersel is in juli dit jaar in haar eigen huis gewurgd en zeker veertien keer gestoken. De man die hiervoor vastzit is haar kleinzoon, Vincent van der M. (35) uit Veldhoven. Dit bleek woensdag in de rechtbank in Den Bosch waar de verdachte voor het eerst in het openbaar voor de rechter stond. De verdachte zei amper iets en hij bleef steeds strak voor zich uitkijken.

Riet Smiesing werd op de ochtend van vrijdag 5 juli dood gevonden in haar huis aan de Midakkers in Eersel. Haar schoonzoon had de huisarts hierover gealarmeerd. Toen was nog niet duidelijk dat ze de avond hiervoor door geweld om het leven was gebracht, mogelijk dus door een ander familielid.

Onderzoek later die vrijdag bracht snel aan het licht dat er een misdrijf was gepleegd. In de daaropvolgende nacht werd Van der M. in zijn huis in Veldhoven aangehouden.

Volgens de officier van justitie heeft hij haar gewurgd en meermalen gestoken. De man wordt beschuldigd van moord dan wel doodslag. De advocate van de verdachte sprak van een 'tunnelvisie' van het Openbaar Ministerie (OM). Volgens haar zit er een 'onschuldig man onterecht vast' en daarom moet hij vrijgelaten worden.

'Tunnelvisie'

De advocate baseert haar visie onder meer op uitlatingen van de moeder en dochter van haar cliënt: hij kan het niet gedaan hebben en is alleen in het verleden agressief geweest tegen zijn oma. Maar nooit fysiek, alleen verbaal. Van der M. had een 'goede band' met haar. Dat er DNA-sporen in de hals van het slachtoffer zijn aangetroffen, verklaarde de advocate door erop te wijzen dat haar cliënt zijn oma geregeld omhelst.

Ook zijn er op de kleding van de verdachte geen bloedsporen gevonden van het slachtoffer. Volgens de officier van justitie kan dit worden verklaard uit het feit dat mevrouw Smiesing al was gewurgd toen de steken werden toegebracht. Op dat moment stroomde het bloed in haar lichaam niet meer, wierp de officier tegen.

'Meskennis'

Van der M. is bekend met het gebruik van messen, zonder dat in de rechtszaak duidelijk werd wat hiermee werd bedoeld. Voor het OM was zijn 'meskennis' reden genoeg om hem mede hierdoor te verdenken. De advocate had ook hierbij haar bedenkingen.

Van der M. is rond het tijdstip waarop de Eerselse overleed in de buurt van haar huis gezien. Volgens de advocate hoeft dat niet te betekenen dat hij haar ook om het leven heeft gebracht. Ook heeft een getuige verklaard dat hij mevrouw Smiesing op datzelfde tijdstip 'in leven' heeft gezien. Later is deze getuigenis aangepast, omdat de man zich mogelijk heeft vergist in de avond dat hij het slachtoffer voor het laatst in leven heeft gezien.

De rechtszaak wordt 7 januari voortgezet. De verdachte zal in ieder geval tot die datum vast blijven zitten. Volgens de rechter kan het nog 'een behoorlijke tijd' duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.