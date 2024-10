Een explosie zorgt in de nacht van dinsdag op woensdag voor veel schade. De voorkant van een huis aan de Kwikstaart in Sint-Oedenrode raakte daardoor zwaar beschadigd. De omgeving van het huis is afgezet.

Door de explosie is niemand gewond geraakt. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) is aanwezig. Zij onderzoeken het huis en kijken of alles veilig is.

Schade bij het huis na de explosie (foto: Sander van Gils/SQ Vision).