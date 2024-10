Dode op stoep gevonden, politie doet al urenlang onderzoek

De politie doet woensdag al urenlang onderzoek in Roosendaal op de plek waar die ochtend vroeg een dode werd gevonden. Het lichaam werd gevonden op de stoep in de Wethouder Lanenstraat. Het is nog onduidelijk waardoor het slachtoffer om het leven is gekomen.

De melding van de vondst van het lichaam kwam iets na halfzes in de vroege woensdagochtend bij de hulpdiensten binnen. De politie heeft nog geen details gedeeld over de identiteit van de dode.



De omgeving rond de plek waar de dode werd gevonden, is sinds zes uur woensdagochtend afgezet. Rond het gevonden lichaam zijn zwarte schermen opgesteld. De politie heeft in de omgeving ook met een drone rondgevlogen. Lawaai

Wat er precies is gebeurd of wat de politie precies onderzoekt, is nog onduidelijk. Een vrouw die om de hoek woont, hoorde vannacht een hoop lawaai op straat. "Een soort ruzie, maar ik heb er geen aandacht aan geschonken, want het is vaak raak hier op straat", zegt ze. Een andere buurtbewoner heeft het niet zo op de situatie. "Toen ik vanmorgen naar buiten keek, zag ik de hele straat vol politie staan. Dan schrik je wel even", zegt ze.



Overleden persoon gevonden (foto: Christian Traets/SQ Vision).