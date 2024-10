ASML hard onderuit op de beurs: dit is wat het betekent

Een flinke klap voor chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Door per ongeluk gepubliceerde kwartaalcijfers ging het aandeel van ASML dinsdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De marktwaarde van het bedrijf werd zo miljarden euro's minder waard. Het was voor ASML het grootste dagverlies sinds 1998. Woensdag ging het aandeel verder omlaag. Wat betekent dit voor het bedrijf en voor beleggers? Deskundigen leggen het uit.

Door een technische fout werden de kwartaalcijfers van de chipmachinemaker dinsdag te vroeg gepubliceerd. Direct daarna raakte het aandeel op de Amsterdamse beurs in een vrije val. Aan het eind van de dag kostte een aandeel 668,10 euro, bijna 16 procent minder dan de dag ervoor. Woensdagochtend daalde het aandeel op de beurs nog eens 5,5 procent in waarde. Dat komt doordat de kwartaalcijfers van de chipmachinemaker tegenvielen. ASML heeft veel minder bestellingen binnengekregen dan verwacht. "Chipmachines worden lang van tevoren besteld, dus ASML heeft goed zicht op wat ze komende tijd verwachten te verkopen. Maar het aantal bestellingen was nu aan de lage kant", legt Ivo Breukink uit. Hij is aandelenanalist bij beleggersplatform IEX en houdt ASML nauwlettend in de gaten. Maar het was volgens hem vooral de omzetverwachting van het bedrijf die zo tegenviel. "De omzet die ASML volgend jaar verwacht binnen te halen, is naar beneden bijgesteld. Dat was vooral een flinke tegenvaller. Normaal gesproken verhoogt ASML die winstverwachting. Dit was dus heel ongebruikelijk", gaat Breukink verder.

"ASML kan hier een boete voor krijgen."

Deskundigen noemen het voortijdig uitlekken van de kwartaalcijfers vooral amateuristisch en een blunder. "Het gebeurt wel eens vaker dat er een fout wordt gemaakt. Maar het amateurisme is behoorlijk schadelijk voor ASML", zegt Jim Tehupuring, beursanalist van 1Vermogensbeheer tegen de NOS. Net als Daniel Citroen, sectorspecialist technologie bij ING: "Het is ook bijzonder onhandig zo aan het einde van de beursdag. Juist omdat het een vervelend bericht is." Volgens aandelenanalist Beukink zullen de gevolgen voor ASML overigens wel meevallen: "Het is heel ongebruikelijk dat bij zo'n groot bedrijf zo'n amateuristische fout wordt gemaakt. ASML kan hier een boete voor krijgen, maar verder zullen de gevolgen niet heel groot zijn."

"Dit doet natuurlijk wel even pijn."