Frans Bauer eindelijk weer in Ahoy: 'Ik dacht het komt er nooit meer van'

Het is voor Frans Bauer niks minder dan heilige grond: Rotterdam Ahoy, waar hij vrijdag en zaterdag voor het eerst in 13 jaar weer optreedt. Een emotioneel weerzien met een plek waar hij in 1998 voor het eerst optrad op een geleend podium van Lee Towers. Er staat een andere Frans dan in 2011 toen hij er voor het laatst was. “Ik ben nu 50, ik weet nu wat een echte traan is, dat had ik toen nog niet zo gevoeld.” Frans Bauer vertelt woensdag in het televisieprogramma ‘KRAAK. Vraagt Door’ over zijn terugkeer naar Rotterdam Ahoy.

Na het overlijden van zijn vader Chris in 2015 dacht Frans lang dat hij nooit meer in Ahoy op zou treden. Hij was zijn steun en toeverlaat zeker bij dat soort grote concerten. Niet alleen was hij er alle 51 keer bij in Ahoy, maar ook in de voorbereiding: "Hij reed op zijn fietsje achter me aan, als ik moest hardlopen om af te vallen.” Zonder zijn vader zag hij het niet zitten: “Ik dacht het komt er nooit meer van.”

“Ik ben toch gaan beseffen: het leven gaat door.” Daarom zit er voor hem veel symboliek in het duet dat hij tijdens de Ahoyconcerten samen met zijn oudste zoon - ook een Chris - gaat zingen. “En hij gaat ook een liedje alleen zingen. En dan ga ik voor de allereerste keer meemaken wat mijn vader ook meemaakte, die stond ook altijd zo vanaf de zijkant naar mij te kijken.”

Terwijl er druk gebouwd wordt aan het enorme podium hoeft Frans eigenlijk nog niet zoveel te doen. Donderdag mag hij het podium op om zijn show te repeteren. Tot die tijd hoeft hij eigenlijk alleen maar te zorgen dat hij in topconditie is. Dus traint hij twee uur per dag. "Zo’n podium is vijftig meter breed en dan met al die plateaus, tweeëneenhalf uur lang, dan moet je echt fit zijn”, vertelt hij. En ja, hij is ook weer afgevallen. Maar niet genoeg naar zijn zin. “Een gezond gewicht zou 90 kilo zijn, maar daar zit ik nog een kilo of zes boven. Maar als dit achter de rug is ben ik die ook wel kwijt", zegt hij schaterlachend.

Hij laat zijn kleedkamer zien. Hier zit Frans de minuten af te tellen tot acht uur vrijdagavond. Maar dat doet hij niet alleen. “O nee, dat is niks voor mij, ik wil gezelligheid. Ik neem mijn moeder en mijn hele gezin mee, plus vrienden en kennissen en dat zit allemaal hier. Het moet voelen alsof ik thuis ben.”

Maar in al die gezelligheid is hij wel degelijk gespannen zo vlak voor een groot optreden. Als we langs het toilet lopen herinnert hij zich opeens dat hij daar van de zenuwen stiekem een sigaretje zat te roken, en dat zijn vader op de deur klopte. “Die had dat feilloos in de gaten.”