Brokstukken vliegen in het rond bij explosie: 'Dit is een vergissing'

Brokstukken van de voordeur vlogen rond in de gang van Albert in Sint-Oedenrode. Bij een explosie raakte zijn huis aan de Kwikstaart dinsdagnacht flink beschadigd. Stukken hout vlogen zelfs dwars door de tussendeur naar het keukenraam, meters verderop. "Dit is een vergissing", denkt de 65-jarige bewoner.

Bekijk in de video hoe groot de impact van de explosie is:

"Een explosief is hier aan de klink gehangen, zo lijkt het", beweert Albert. De voordeur is gemaakt van tropisch hardhout: Merbau. "Steviger kan niet. Het is dus een enorme knal geweest." De deur is dan ook zwaar beschadigd. Een zijruit van het huis is eruit geblazen.

Brokstukken

Overal in de gang zijn flinke beschadigingen te zien van rondvliegend hout. Ook het raam in de keuken is dus gebarsten. De brokkenstukken heeft Albert verzameld in een bak. Hij was thuis samen met zijn 26-jarige dochter en 22-jarige zoon.

Niemand raakte gewond. "Het had heel anders kunnen aflopen. Ik ben blij dat er geen brand is uitgebroken. Als ik hier in de gang had gestaan, was het niet goed met me afgelopen. Ik ben flink geschrokken."

Om kwart over twee 's nachts schrok hij wakker. "Ik zat rechtop in bed. Ik hoorde daarna niks meer." Om vijf voor vier ging het volgens hem mis. "Een zware explosie! De rook kwam al omhoog. We vluchtten naar buiten en ik rook een rare chemische lucht."

'Geen vijanden'

Albert gaat uit van een aanslag. "Ik heb geen idee wie hier achter kan zitten. Vijanden heb ik niet", stelt hij. "Dit moet een vergissing zijn."