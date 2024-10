Historische Jeep op school maakt geschiedenis levend: 'Heel gaaf'

Geen saai geschiedenisboek of een kleurloze PowerPoint, maar een historische Jeep. Twee acteurs in legeruniform trokken woensdag met de jeep langs zes basisscholen in Rosmalen om de bevrijding te doen herleven. Leerlingen maakten met de lokale omroep filmpjes naast het groene gevaarte. "Heel gaaf", glundert de 11-jarige Jurre Abelen.

"Keileuk! Heel gaaf die Jeep. Dit was echt een heel mooie ervaring", vervolgt de laaiend enthousiaste Jurre, die ook mocht presenteren. "Veel kinderen weten niet wat er is gebeurd. Het is belangrijk dat deze verhalen verteld blijven worden."

Het is deze maand precies 80 jaar geleden dat Rosmalen is bevrijd. De kinderen gingen aan de slag met een onderzoeksvraag over de wijk waar hun eigen school staat. Ze verdiepten zich volop in de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.

Twee kinderen per school deden een korte presentatie of een kort interview naast de Jeep, die een penetrante diesellucht achterliet. De filmploeg van RTV Rosmalen trok mee van school naar school. De truck zorgde voor gejuich en werd massaal uitgezwaaid door enthousiaste kinderen.

Romantisch beeld

"Kinderen hebben vaak een romantisch beeld van de oorlog. Jongens vinden het stoer en geweldig", vertelt Jan van Nuland van de heemkundekring, die dit project organiseert. "Dat mag ook, maar ze moeten ook beseffen dat we geen oorlog in de wereld willen hebben." Juist met de oorlogen in het Midden-Oosten en in de Oekraïne is het onderwerp nu extra relevant.

"Het wordt steeds meer een verloren onderwerp. Het is echt bijzonder wat mensen hier hebben meegemaakt. Dit mag nooit meer gebeuren", vindt Jurre.

"Ik hou heel erg van geschiedenis, dus dit is superinteressant", vertelt de 10-jarige Noor Bouabid. En ook de 9-jarige Julian Stahlecker is onder de indruk: "Ik heb dit nog nooit in het echt gezien! Het is heel indrukwekkend dat zoveel mensen hebben gevochten voor Nederland."

De geschoten filmpjes van de zes scholen worden gemonteerd tot één 'Rosmalens Bevrijdings Jeugdjournaal' dat 23 oktober online komt te staan. Jurre: "Ik hoop dat kinderen straks denken: wow, dit is gaaf."