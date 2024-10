Bredanaar die Tim Hofman wilde doden krijgt 5 jaar cel en tbs

De 42-jarie Chris T. uit Breda moet vijf jaar de cel in en krijgt tbs met voorwaarden, omdat hij vorig jaar september presentator Tim Hofman wilde doden. Dat heeft de rechtbank in Lelystad woensdag bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) had vorige maand twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

T. liep op 6 september 2023 het pand van BNNVARA in Hilversum binnen met een omgebouwd gaspistool en zei dat hij Hofman wilde doodschieten. De man stond ook terecht voor het voorbereiden van een moord op een hulpverlener uit Oss in augustus vorig jaar.