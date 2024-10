Celstraf geëist tegen man die met kettingslot mensen bedreigde op straat

Tegen een man van Irakese komaf (49) uit Eindhoven is een maandenlange gevangenisstraf geëist. In het voorjaar van 2023 heeft hij in Eindhoven diverse mensen bedreigd met een kettingslot, vernielingen gepleegd en spullen gestolen. Voor de rechtbank bleek dat de man kampte met psychische problemen. "Ik was niet bewust bij alles wat ik deed", zei hij tegen de rechter.

Hani (49) vernielde auto’s, gooide een steen door een ruit van een nachtwinkel in Eindhoven, sloeg een ruit in van de onderburen en stal boodschappen uit een fietstas. Ook bedreigde hij een man met een mes op vliegveld Eindhoven en besmeurde hij een politiecel met pies en poep. Moeilijke periode

Volgens de man ging het mis na een bezoek aan zijn familie in Irak. “Ik kreeg ruzie met mijn broer. Hij sloeg mij op mijn hoofd en toen had ik een scheur in mijn schedel”, zegt hij in zijn moedertaal tegen een tolk. De man zegt dat hij sindsdien geen contact meer met zijn familie heeft. Hij kon daar moeilijk mee omgaan en begon met blowen en alcohol drinken om zichzelf te verdoven. Dat leed tot een psychotische stoornis. Een psycholoog erkent dat en adviseert de officier van justitie daarom om rekening te houden met verminderde toerekeningsvatbaarheid. Die ziet dat ook, maar benoemde ook dat het gedrag van de man verschillende slachtoffers behoorlijk angstig heeft gemaakt en dat er sprake is van veel materiële en immateriële schade. Een van de slachtoffers liep PTSS op. Schadevergoedingen

Meerdere slachtoffers waren naar de rechtbank in Den Bosch gekomen. Ze eisten duizenden euro’s schadevergoeding voor onder andere schade aan auto’s, immateriële schadevergoeding en herstelwerkzaamheden aan politiecellen. Een partij eiste 2000 euro studieschuld en 30.000 euro immateriële schadevergoeding. De advocaat van de verdachte vind dat ‘een beetje belachelijk’ en buitenproportioneel. De Irakees erkent dat hij grote fouten heeft gemaakt. Sindsdien heeft hij last van straatvrees en hij zegt dat hij is ‘wakker geschud’. “Ik had een zware periode, maar ik voel me nu beter en anders door mijn medicatie.” Gedrag onder controle

De reclassering zegt dat het inmiddels goed gaat met de man. Hij woont in een zelfstandige woning met begeleiding. Daardoor is er inmiddels geen sprake meer van psychotische ontregeling. De man zegt geen alcohol en drugs meer te gebruiken, medicatie helpt hem om zijn gedrag onder controle te houden. Het OM eiste een gevangenisstraf van 220 dagen tegen de man, waarvan 120 dagen voorwaardelijk. Hij zou dan niet meer de cel in hoeven, omdat hij al 100 dagen in voorarrest heeft gezeten. Naast de celstraf moet de man onder medische begeleiding blijven en wordt hij gecontroleerd op drugs- en alcoholgebruik. De rechtbank doet op 6 november uitspraak in deze zaak.