Brand verwoest cultureel centrum in Eindhoven: nog altijd veel rookoverlast

In cultureel centrum Stroomhuis in Eindhoven is donderdagochtend vroeg brand uitgebroken. De vlammen kwamen metershoog uit het dak. Het pand viel niet meer te redden. Twee mensen zijn door de brandweer op tijd uit het pand gehaald. Het gebouw ligt vlak naast het spoor. Rond elf uur donderdagochtend is er nog altijd sprake van veel rookoverlast in de stad.

De brand ontstond iets na vier uur donderdagochtend. Het vuur kwam al snel uit het dak, dat voornamelijk uit hout bestaat. "Er was een flinke vuurhaard aan de linkerzijde van het gebouw", vertelt Toon van den Broek, woordvoerder van de brandweer. Al vrij snel werd besloten om het pand gecontroleerd te laten uitbranden. "De verdiepingsvloeren en de zolder zijn van hout. De brand wordt daarom van de buitenkant bestreden, omdat er een risico is dat het pand instort. Het pand zal waarschijnlijk in z'n geheel verloren gaan", laat de woordvoerder weten.

De vlammen sloegen vrij snel al uit het houten dak (foto: SQ Vision).

"We hebben natuurlijk wel eerst gecontroleerd of er nog iemand in het pand aanwezig was", vult van den Broek aan. "Er sliepen namelijk nog twee dames antikraak. We hebben ze kunnen redden, want beneden was er al veel vuur." Met de dames gaat het naar omstandigheden goed, laat de woordvoerder weten. "Ze zijn nog nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze waren niet gewond. Buiten de schrik gaat het goed met ze."

Nog steeds vuur te zien in het gebouw (foto: SQ Vision).

Met het Stroomhuis liep het minder goed af. De brand was rond half elf nog altijd niet geblust. Er worden gaten in de zijwanden van het pand gemaakt, laat van den Broek weten. Door die gaten kan de brandweer beter bij de restanten van de brand om het te blussen. Veel rookoverlast

Door de brand is veel rook ontstaan, dat trekt over bewoond gebied. Tot uren na de brand blijft de rook zich verspreiden over de stad. Er wordt continu gemeten of er gevaarlijke stoffen zijn. Al adviseert de brandweer omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. "Rook is natuurlijk nooit gezond."

Veel rookoverlast in Eindhoven (foto: Floortje Steigenga).

Treinverkeer rijdt

Het pand is vlak naast het spoor. Ondanks het vuur en de warmte rijden er wel treinen op het spoor naast het Stroomhuis. "Er wordt wel met lage snelheid gereden. De rook gaat de andere kant op, daardoor kunnen ze wel blijven rijden", aldus de brandweer. Het Stroomhuis is een bekend cultureel icoon van de stad waar concerten, workshops en feesten worden gegeven. Woensdagavond was er nog een evenement in het gebouw. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk.

De brandweer heeft veel werk aan het Stroomhuis (foto: SQ Vision).

