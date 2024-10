Cultureel centrum in Eindhoven verwoest door brand: veel rookoverlast

In cultureel centrum Stroomhuis in Eindhoven is donderdagochtend vroeg brand uitgebroken. De vlammen kwamen metershoog uit het dak. Het pand is niet meer te redden. Twee mensen zijn door de brandweer uit het pand gehaald. Het gebouw ligt vlak naast het spoor.

De brand ontstond iets na vier uur donderdagochtend. Het vuur woedde in het dak dat voornamelijk uit hout bestaat. "De verdiepingsvloeren en de zolder zijn van hout. De brand wordt daarom van de buitenkant bestreden, omdat er een risico is dat het pand instort. Het pand zal waarschijnlijk in z'n geheel verloren gaan", laat een woordvoerder van de brandweer Brabant Zuidoost weten.

Foto: SQ Vision

Veel rookoverlast

Twee mensen zijn door de brandweer uit het pand gehaald. Zij raakten niet gewond. De brandweer heeft een watergordijn opgezet om te voorkomen dat het vuur overslaat. Door de brand is veel rook ontstaan, dat trekt over bewoond gebied. Tot uren na de brand blijft de rook zich verspreiden over de stad. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

Veel rookoverlast in Eindhoven (foto: Floortje Steigenga).

Veel rookoverlast in Eindhoven (foto: Floortje Steigenga).

Treinverkeer rijdt

Ondanks het vuur en de warmte rijden er wel treinen op het spoor naast het Stroomhuis. "Er wordt wel met lage snelheid gereden. De rook gaat de andere kant op, daardoor kunnen ze wel blijven rijden", aldus de brandweer. Het Stroomhuis is een bekend cultureel icoon van de stad waar concerten, workshops en feesten worden gegeven. Woensdagavond zou er nog een evenement zijn geweest in het gebouw. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision