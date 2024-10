Mislukte ramkraak op parfumerie, sluwe techniek blijkt niet te werken

Bij een parfumerie aan de Heistraat in Son en Breugel is donderdagochtend op sluwe wijze geprobeerd om in te breken. De daders gebruikten rolcontainers om de deur open te krijgen maar dat bleek niet succesvol.

Voor het pand staan paaltjes om een ramkraak te voorkomen. De daders gebruikten twee rolcontainers die precies tussen de paaltjes pasten en zetten deze tegen de pui. Met een auto probeerden ze de rolcontainers naar binnen te drukken.

Foto: SQ Vision

Maar die techniek bleek niet te werken, de deuren gingen niet open. Na een paar pogingen gaven ze het op en gingen ze er vandoor. Het pand heeft wel flinke schade opgelopen, zo is de deur compleet vernield. De politie doet sporenonderzoek in de buurt.