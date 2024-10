Opnieuw explosie bij huis in Den Bosch, ook nu link met dakdekker

Opnieuw is er in Den Bosch een explosief afgegaan bij een huis. Woensdagavond was het raak aan de Tweede Slagen, er raakte een voordeur beschadigd door een zwaar explosief. Het is de vijftiende explosie in vier maanden tijd, telkens zijn dakdekkers het doelwit.

Het was niet de eerste vernieling die avond. Eerder was het raam van de schuur aan de voorkant van het huis vernield. Even later klonk de harde knal aan de voordeur. Het raam van de deur ging aan diggelen. Deze explosie heeft volgens een 112-correspondent opnieuw een link met de dakdekkerswereld. De bewoner van het huis zou zelf geen dakdekkersbedrijf hebben maar wel voor een dakdekker werken. De politie doet onderzoek bij het huis.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision

Dakdekkersoorlog

In de regio Den Bosch zijn de afgelopen maanden zeker vijftien explosies geweest bij huizen en bedrijfsvoertuigen van dakdekkers. Dinsdagnacht nog ging er een explosief af bij een dakdekkersbedrijf aan de Korenaar. Volgens meerdere ingewijden woedt er in de stad een dakdekkersoorlog. De politie bevestigde eerder na berichtgeving van Omroep Brabant dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn. Verschillende dakdekkers spreken van ‘onderonsjes’ die worden uitgevochten vanwege afgepakte adressen en grote concurrentie. Dakdekker Ali Katkay (36) deed eerder zijn verhaal aan Omroep Brabant en legde toen uit dat er dakdekkers zijn die hun concurrenten uitschakelen door een explosief te plaatsen of een werkbus te vernielen. 'Alle incidenten onderzoeken we los van elkaar'

Voor de politie blijkt het lastig om grip te krijgen op de explosies. Ze is voorzichtig met uitspraken over een verband tussen de zaken. Van een 'dakdekkersoorlog' willen ze zeker niet spreken. "Het zou vreemd zijn als we niet kijken naar eventuele verbanden, maar op dit moment is het niet zo dat we alles aan elkaar knopen. Alle incidenten onderzoeken we los van elkaar", zei politiewoordvoerder Dion Luijten vorige week. In geen enkele zaak is iemand opgepakt. Dakdekker Ali deed eerder zijn verhaal aan Omroep Brabant. Hij legt uit wat er speelt:

