Sligro boert goed door hogere tabaksomzet, maar doet sigaretten toch eruit

Sligro Food Group heeft een goed derde kwartaal gedraaid. De omzet van de Veghelse groothandel steeg met 3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en kwam de afgelopen drie maanden uit op 563 miljoen euro. De tabaksverkoop aan benzinestations heeft daarin een grote rol gespeeld. Toch stopt de groothandel op 1 januari definitief met de verkoop van sigaretten en tabak.

Het bedrijf verdiende in het afgelopen kwartaal 35 procent meer aan tabak dan een jaar eerder. Volgens Sligro is de omzetstijging te verklaren doordat tabak op steeds minder locaties te koop is.

Zo is het sinds 1 juli voor álle supermarktketens en in horecazaken in Nederland verboden om nog tabak te verkopen, waardoor consumenten op zoek gaan naar andere verkooplocaties.

"Er heeft een verschuiving in de consumentenmarkt plaatsgevonden", legt woordvoerder Wilco Jansen uit. Door het verbod is de vraag naar tabak bij tankstations namelijk flink toegenomen. "Benzinestations zijn grote klanten van ons, die de afgelopen maanden meer tabak bij ons hebben ingekocht."

Verkoop stopt definitief

Hoewel tabak volgens Nederlandse wetgeving nog tot 2030 bij tankstations mag worden verkocht, kiest de Veghelse groothandel er zelf voor om de verkoop aan haar klanten volgend jaar al te stoppen.

Als Sligro zoveel geld aan sigaretten verdient, waarom doet het bedrijf dan tabak toch in de ban? "Er is al jaren een ontmoedigingsbeleid vanuit de overheid om de verkoop van tabak terug te dringen", verklaart Jansen. "Bovendien gaat het ook om de gezondheid van mensen en om duurzaamheidsdoelen waaraan we willen voldoen."

Op 1 juli van dit jaar was het voor klanten al niet meer mogelijk om in filialen van Sligro tabak te kopen. In 2025 is het voor de groothandel dus helemaal klaar. Dan zijn alle contracten tussen de groothandel en de benzinestations afgelopen.

