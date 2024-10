Isa (9) uit gezin met twee zieke kindjes, overleden: 'Ze was een strijder'

De ongeneeslijke zieke Isa uit Eindhoven is overleden. Ze werd slechts 9 jaar oud. Isa leed aan een zeldzame vorm van kanker. Ook haar oudere broer Milano is ernstig ziek.

Het gezin Van Orden probeert het verlies van hun dochter en grote zus een plekje te geven. “Ze was een strijder. Wij zijn enorm trots op Isa hoe ze tot het laatste moment zo sterk en dapper is geweest. Het was een oneerlijke strijd die ze niet kon winnen.”

Vorige week overleed Isa. Ze had al ruim twee jaar een zeldzame tumor in haar hoofd.

Ook broer ziek

Ondertussen werd ook de broer van Isa, Milano (11), ziek. Hij kreeg leukemie en moest voor behandelingen regelmatig naar het kinderziekenhuis in Utrecht. “Inmiddels zijn de behandelingen klaar. Milano zit nu in het natraject. Het gaat voor hem de goede kant op", vertelt moeder Linda van Orden-de Lepper.

Vorig jaar werd door bekenden van het gezin een doneeractie opgezet om het gezin financieel te steunen. Daarmee werd ruim 68.000 euro opgehaald. Op die pagina wordt nog altijd geld gedoneerd.

Laatste Kerst

De afgelopen jaren hebben artsen van het oncologisch kinderziekenhuis Prinses Maxima Centrum in Utrecht geprobeerd om de kanker bij Isa te behandelen, maar tevergeefs.

Tijdens Kerst vorig jaar kwam het besef dat het wel eens de laatste Kerst samen zou kunnen zijn, vertelde haar moeder destijds. "We hebben heel erg genoten. De dag van kerstavond hebben we in onze pyjama gezeten, spelletjes gespeeld en alle films van Home Alone gekeken. Die filmserie vond Isa de bom."

'Nog één wens doen'

Eind vorig jaar kreeg het gezin te horen dat ze rekening moesten gaan houden met het ernstige scenario. Als op scans zou blijken dat de tumor niet gegroeid zou zijn, maar gelijk zou zijn gebleven, dan zou de behandeling dit jaar waarschijnlijk alsnog stoppen. Uiteindelijk konden de artsen niets meer voor haar betekenen.

Net voor de jaarwisseling sprak moeder Linda nog de zware woorden die elke ouder diep raakt: "Kon ik voor 2024 maar één wens doen. Dan zou ik wensen dat ik die kanker zou krijgen en dat de kinderen weer gezond worden. Maar dat kan helaas niet."

De uitvaart van Isa was donderdag. “Het was en is een enorm zware tijd voor ons hele gezin. We zijn enorm trots op onze drie jongens Milano (11), Levi (10) en Daley (2). Het is heel knap hoe zij omgaan met het verlies van hun grote zus.”

