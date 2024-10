Oprichter André vol ongeloof na brand in Stroomhuis: 'Voor tonnen schade'

Oprichter André Amaro van het Stroomhuis verkeert in shock na de verwoestende brand die het culturele centrum in Eindhoven donderdagochtend in as legde. Zijn telefoon staat sindsdien roodgloeiend met steunbetuigingen uit heel het land. "Nederland is een van de meest markante en culturele concertzalen kwijt".

André, die momenteel in zijn geboortedorp in Portugal verblijft, werd in alle vroegte door zijn zoon gebeld die hem het slechte nieuws mededeelde. "Ik kon het niet geloven. We hebben in 25 jaar een fantastische naam opgebouwd als culturele hotspot in Eindhoven en omgeving", zegt hij. De kunstenaar wordt sinds vanochtend overspoeld door een lawine aan steunbetuigingen. "Van de directeur van Lowlands, grote bands, musea, tot aan de baas van de NPO. We zijn door de jaren zo veel samenwerkingen aangegaan. En dat zonder enige vorm van subsidie. In heel Nederland kan weinig tippen aan het Stroomhuis", zegt André verslagen. André kraakte het gemeentelijke pand rond 2000, waarna het Stroomhuis al snel uitgroeide tot een kloppend hart van de Eindhovense creatieve wereld. "Het was een plek met een eigen identiteit, een plek met creatieve sfeer, energie, en bovenal mensen. Tussen 2021 en 2024 traden 240 bands op, waarvan 40 uit de directe omgeving van Eindhoven. Dat is ongekend."

Net als André zijn ook veel vrijwilligers en bezoekers van het culturele centrum na de verwoestende brand vol ongeloof. "Dit was mijn tweede thuis, een woonkamer voor iedereen", zegt muzikant Martijn Claessens, terwijl hij naar het smeulende pand kijkt. Martijn is bij veel evenementen in de concertzaal betrokken. "Ik heb de bands die zaterdag zouden optreden een berichtje gestuurd dat het niet gaat lukken." Ook Robbert komt al ruim twintig jaar bij het Stroomhuis en is ontzettend geschrokken van het nieuws. "Het is een belangrijke plek in het Eindhovense uitgaansleven die nu verloren gaat", zegt hij. "Het is een plek waar alles kan en leuke initiatieven worden ontplooid, zonder te veel regeltjes. Een plek die we nodig hebben in Eindhoven."

Het Stroomhuis, dat rond 2000 door André werd gekraakt, heeft meerdere colleges van B en W overleefd. Verschillende burgemeesters ondernamen de afgelopen twintig jaar tevergeefs pogingen om het gemeentelijke gebouw te ontruimen. Volgens André was het Stroomhuis in vergevorderde gesprekken met de gemeente om een huurcontract voor de lange termijn te krijgen. Omdat het culturele centrum geen huurcontract had, kon geen verzekering worden afgesloten.