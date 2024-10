Dag van de armoede: 'Betekent voor mij niks'

Ad uit Helmond wordt er een beetje cynisch van. Donderdag wordt landelijk stilgestaan bij de bestrijding van armoede. Maar Ad vindt dat zo'n dag weinig zoden aan de dijk zet. Hij moet zelf de buikriem aanhalen en komt dagelijks bij de ruilwinkel van Humanitas in Helmond. "Den Haag is er wel mee bezig, maar je ziet dat het geld ergens anders heen gaat. Misschien moet de koning iets geven, in plaats van Jan met de pet."

Onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft nieuwe cijfers over armoede naar buiten gebracht. In Nederland leven ruim een half miljoen mensen in armoede, ruim 3 procent van de bevolking. Helmonder Ad heeft het op het nieuws gehoord. Hij voelt zich vaak eenzaam door zijn situatie. "Ik heb geen familie meer. Iedereen is overleden. Ik ben heel bang dat er niemand komt als ik ziek word."

"Het is gewoon oneerlijk verdeeld in de wereld."

Ook Lotje komt bijna dagelijks naar de ruilwinkel van Humanitas. Zij twijfelt ook over het nut van een speciale dag. "Het is natuurlijk heel goed dat er stil wordt gestaan bij armoede. Maar waarom niet elke dag? En dan heb je mensen die bij dit soort gelegenheden een week gaan leven in armoede. Je moet dat een half jaar doen. Dan voel je pas hoe het is om echt in de problemen te komen." Ad en Lotje krijgen bijval van vrijwilliger Maria, die de mensen in de winkel bijstaat. "Deze dag betekent voor mij niks. Je hebt overal dagen voor. Het is gewoon oneerlijk verdeeld in de wereld. En je bent ook verantwoordelijk voor je eigen leven. Er is hulp, maar je moet er zelf iets van maken. En doordat er zoveel hulp is, zie je dat mensen ook achteroverleunen."

"Mensen die echt arm zijn, daar hoor je niets van."

Lotje is het daar roerend mee eens. "Ik vind het Rijk erg dom. Komen ze met een energietoeslag. 14 dagen later zag ik in de straat dozen van nieuwe, grote televisies verschijnen bij het afval. Volop vuurwerk dat werd afgestoken. En dan in januari bij de gemeente gaan klagen dat ze geen geld hebben voor de huur. Mensen die echt arm zijn, daar hoor je niets van. Die schamen zich te erg." Sabine zegt dat ze met een zaklamp in huis loopt. "Ik ben bang dat ik moet bijbetalen, dus ik doe het licht niet aan." Sabine is wel blij met de Dag voor de Uitroeiing van Armoede. "Ik krijg daar ook troost van. Je ziet dat er nog ergere dingen zijn. Dan denk ik, wat zit ik te zaniken." Maar zorgen zijn er. Sabine is bang voor hoge tandartskosten door gebitsproblemen. "Ik kan niet kauwen en ben daardoor tien kilo afgevallen."

"Mensen zijn niet meer tevreden. Hun uitgavenpatroon is verkeerd."

De mensen die donderdag bij Humanitas over de vloer komen, kennen elkaar allemaal. "Je kunt hier gezellig snuffelen", zegt vrijwilligster Maria. "Je verzamelt punten door dingen te doneren en je kunt voor punten weer dingen meenemen. Je kunt hier lekker op jacht naar pareltjes." Marita heeft een leuke nieuwe kaarsenhouder uitgezocht. "Ik lever ook veel spullen in en ik stik van de punten. Ik geef ze ook regelmatig weg aan iemand die het zwaarder heeft. Ik kan hier mijn spullen op een mooie manier kwijt." Marita leeft zuinig en dat zouden volgens haar meer mensen moeten doen. "Mensen zijn niet meer tevreden. Hun uitgavenpatroon is verkeerd. Als je een euro hebt in de snoepwinkel, kun je geen 1,50 uitgeven."

