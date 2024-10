Duivenmelkers in actie voor 12-jarige Ylana: 'Zoveel liefde'

Om haar droomwens in vervulling te laten gaan, krijgt Ylana hulp uit onverwachte hoek. Duivenmelkers uit het hele land zamelen geld in voor een rolstoelbus waarmee de 12-jarige vervoerd kan worden. Jessica Willemse, duivenmelkster en vriendin van Ylana, nam het initiatief voor de actie. “Ze is onze held”, zegt Ylana’s moeder met emotie in haar stem.

Ylana uit Bergen op Zoom heeft een uiterst zeldzame aandoening waarbij haar botten sneller groeien dan dat haar spieren en pezen aankunnen. Daarnaast heeft ze een verstandelijke beperking. Ze is één van de drie patiënten in de hele wereld met het zogeheten Imagawa Matsumoto syndroom, ook wel het overgroei syndroom genoemd. “Ylana’s spierkracht gaat langzaam achteruit. Ze heeft een moeilijke motoriek, moeite met lopen en regelmatig pijn”, legt moeder Kim uit.

"Ze gaat nu in de auto liggen en dat wordt gevaarlijk."

In de auto kon Ylana vanwege haar spierzwakte alleen worden vervoerd in een kinderstoel. Ze past hier door haar lengte van een meter zeventig niet meer in. “Ze gaat nu in de auto liggen en dat wordt gevaarlijk”, legt Kim uit. Een busje waarin haar aangepaste rolstoel kan, is nog haar enige hoop. “Anders zitten we straks thuis en kunnen we alleen nog dingen doen op loopafstand, want verder houdt het dan op.” Jessica raakte bevriend met de moeder van Ylana toen ze stage liep op de mytylschool. “Ik zag dat Ylana steeds verder achteruit ging en ik vond dat ik wat moest ondernemen.” De duivenmelkster uit Oud-Gastel hoefde niet lang na te denken over wie ze hiervoor zou benaderen. Daarop besloot haar duivensportafdeling één van de reguliere veilingen te schenken aan rolstoelbus.

Ylana, Kim en Jessica

Het initiatief van Jessica, waarbij duivenmelkers kunnen bieden op een duif of een vogel kunnen doneren aan de veiling, is tot dusver een groot succes. Tientallen duivenmelkers van Ameland tot Sittard hebben zich aangemeld voor de veiling die in twee rondes wordt gehouden op 19 oktober en 2 november.

"Dat je zoveel liefde krijgt, geeft een fijn gevoel."