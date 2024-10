Gehandicapte vrouw jarenlang tot seks gedwongen door klusjesman

Jarenlang hadden Wouter en Linda* seks met elkaar. Wouter deed vaak klusjes voor haar en van het een kwam het ander. Rond de eeuwwisseling begon hun affaire, maar die eindigde abrupt in 2020. Er werd aangifte gedaan tegen Wouter door de zus van Linda, want Linda is verstandelijk beperkt en heeft de seks met Wouter nooit gewild.

Wouter van R. (inmiddels bijna 75) uit Bergen op Zoom begrijpt er helemaal niks van. Hij zat donderdagmiddag in de rechtbank in Breda als verdachte van ontucht en seks met de ongeveer 20 jaar jongere Linda, tegen haar wil in. Maar Wouter heeft een heel andere mening. “De seks met Linda was altijd in goeie harmonie”, houdt hij de rechters vele malen voor. “Er was geen sprake van dwang of wat dan ook.”

De twee leerden elkaar kennen rond de eeuwwisseling in een instelling in Bergen op Zoom. Wouter, die zelf ook meerdere keren werd opgenomen, zat daar in de dagbesteding en Linda woonde daar in een woongroep. Toen Wouter haar hielp met haar computer hadden ze voor het eerst seks.

Ze verloren elkaar daarna uit het oog, maar vanaf 2010 zagen ze elkaar weer regelmatig. Wouter ging weer klusjes doen voor Linda die inmiddels samenwoonde met een andere man. Maar al snel kwam er weer seks om de hoek kijken.

Volgens Wouter had het stel problemen op seksgebied. De man van Linda was impotent en hij hielp het stel bij de seks, zo legde hij uit. Er ontstond een driehoeksrelatie en Wouter werd gebeld als zij zin hadden in seks, zo verklaarde hij. “Maar haar man was er altijd bij”, vertelde Wouter.

IQ van 64

Seks met zijn tweeën of drieën is niet verboden, maar de grote vraag in de rechtbank was of Linda wel in staat was om zelf te bepalen of ze seks wilde met Wouter. Volgens een rapport heeft ze een IQ van 64 en heeft ze het niveau van een 7- tot 12-jarig kind. En daarom zou ze ‘wilsonbekwaam’ zijn. Ze kon geen weerstand bieden en niet bepalen wat zij zelf voelt. Ze is geneigd te doen wat de ander wil en dat weegt zwaarder dan haar eigen belang, aldus het rapport.

Wouter heeft op zijn beurt een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Hij gaat volgens een onderzoeker alleen sociale contacten aan met mensen die hij kan overheersen. Hij heeft zelf een gemiddelde intelligentie en wist dat hij te maken had met iemand met een verstandelijke beperking. Ook vond hij dat hij recht had op seks, in ruil voor de klusjes.

Goeie harmonie

Wouter bleef benadrukken dat de seks in goeie harmonie was en ook met instemming van de man van Linda. Hij blijft vinden dat Linda prima voor zichzelf kon opkomen. “We hebben er beiden van genoten”, vertelde hij de rechters. Zijn advocaat vroeg dan ook om Wouter vrij te spreken, vooral ook omdat Linda niet wilsonbekwaam zou zijn.

Maar Linda liet in haar spreekrecht weten dat ze honderden keren geen nee durfde te zeggen tegen Wouter. Altijd na de klusjes 'moest ze weer'. Ze vertelde hoe eenzaam ze zich voelde en hoe ze steeds meer in haar schulp kroop. Ze was angstig en als Wouter een keer niet kwam, was ze opgelucht, zo vertelde ze via haar advocaat. “Ik ben blij dat jij niet meer in mijn leven bent”, zo was te horen. “Jouw behoeften waren altijd belangrijker.”

Geen weerstand bieden

De officier van justitie was kort en duidelijk over al die jaren dat Wouter seks had met Linda: zij was niet in staat om te bepalen of ze seks wilde en kon geen weerstand bieden aan Wouter.

De officier eiste dan ook dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Ook mag Wouter vijf jaar lang niet in de buurt komen van Linda, wat hem betreft. Linda eist daarnaast een schadevergoeding van 25.000 euro.

De rechtbank doet 31 oktober uitspraak in deze zaak.

* De naam Linda is een gefingeerde naam.