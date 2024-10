Dit is het duurste klushuis van Brabant: 'Renovatie kost zomaar 1 miljoen'

Een oprijlaan van honderd meter langs een imposant gazon brengt je naar een statig en authentiek landhuis uit 1923. En dat allemaal op een steenworp afstand van hartje Tilburg. Het is wel een flink project om dit pareltje aan de Bredaseweg weer te laten stralen. "Dit huis verdient het om gerenoveerd te worden zodat het nog eens honderd jaar mee kan", vindt makelaar Gernant Temminck van De Landerije.

Met een vraagprijs van 1.750.000 euro ligt dit landhuis op een perceel van bijna 25.000 vierkante meter niet binnen ieders handbereik. Maar dromen mag iedereen. Hoewel de foto's misschien anders doen vermoeden, is deze villa een flink renovatieproject volgens makelaar. "Het statige en exclusieve karakter geven misschien een beetje een vertekend beeld."

Foto: De Landerije

Aan het landhuis op nummer 505-507 moet aardig wat geklust worden, zoals het vernieuwen van elektra, het dak en de kozijnen. Maar ook isolatie en het vervangen van enkelglas. "Je kan er nu niet zomaar in, want het heeft echt een modernisatie nodig. En je wil zo'n huis ook laten stralen." De villa uit 1923 werd vlak na de Tweede Wereldoorlog verbouwd in samenspraak met Jos Bedaux. Een invloedrijke architect in de regio Tilburg. Zo ontwierp hij het hoofdgebouw van Tilburg University, het GGD-kantoor en kantongerecht. Bedaux ontwierp wel vijfhonderd gebouwen waaronder kloosters, kerken, kapellen, huizen en dus ook statige villa's. Bedaux zijn ingetogen en tijdloze stijl zie je volgens de makelaar ook in dit landhuis terug. "De entree en alle kamers beneden zijn geheel in de stijl van Bedaux: verbonden met de tuin."

Een van de slaapkamers (foto: De Landerije).

Foto: De Landerije

"Wij zij een paar keer met de kleinkinderen van Jos Bedaux gaan kijken. Zij zien echt de oude stijl van hun opa terug en zouden dit huis graag in samenspraak met de nieuwe eigenaar in de nieuwe Bedaux-stijl willen renoveren." Zo'n renovatie kan misschien voor enkele tonnen. "Maar als je zo'n huis kan betalen, wil je het ook op een bepaald niveau renoveren en afwerken. Dan gaat er misschien wel een miljoen euro in, als je ook alle bijgebouwen meeneemt." Daar krijg je dan wel iets bijzonders voor terug op een unieke locatie. "Het is officieel geen landgoed, maar zo voelt het wel. Het ligt middenin de natuur in het beschermde Stadsbos013. Het perceel van 2,5 hectare is omheind en biedt veel rust en privacy. En het is vlakbij hartje Tilburg."

"Als je zo over dat enorme gazon naar dat witte huis kijkt. Dat is echt stijlvol."

Naast de villa liggen twee vijvers. Er is een garage en er zijn twee bijgebouwen. Na een grondige renovatie kunnen deze prima gebruikt worden als gastenverblijf of kantoor. Ook de flinke schuur biedt mogelijkheden om te gebruiken als atelier of stal. Het landhuis is heel groot met een kelder, inclusief wijnopslag. "Als je kijkt naar nieuwbouwvilla's dan staan die vaak op percelen zo groot als een postzegel. Hier woon je helemaal vrij, dit is echt wijds en statig", vertelt Temminck.

De wijnkelder (foto: De Landerije).

Een van de bijgebouwen (foto: De Landerije).

De eerste etage telt vijf slaapkamers, een enorme inloopkast en een badkamer. Ook op de tweede etage zijn vijf slaapkamers, twee badkamers en zeeën aan bergruimte. En mocht je daar niet genoeg aan hebben dan is er nog een vijftien meter lange vliering.



"Ik vind de uitstraling van het geheel het mooiste", vertelt de makelaar. "Als je zo over dat enorme gazon naar dat witte huis kijkt. Dat is echt stijlvol en chique. Er is genoeg te doen maar daar krijg je een mix van authentieke architectuur en modern comfort voor terug."

De woningmarkt is oververhit, daarom delen we in Bijzonder Brabants Koophuis elke vrijdag een bijzonder huis uit onze provincie dat te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar ook een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting. Staat jouw bijzondere huis te koop of heb je tips voor ons? Mail naar [email protected].