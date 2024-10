Hoteldief vlucht nadat hij betrapt wordt, maar politiehond Senna grijpt hem

Een dief die in de nacht van woensdag op donderdag een hotelmedewerker in Roosendaal te slim af dacht te zijn, is van een koude kermis thuisgekomen. De man werd betrapt, nam de benen en verschuilde zich buiten in de bosjes, waar hij zich al rijk rekende. Maar politiehond Senna stak daar een stokje voor. Ze spoorde de dief op en zo kon hij alsnog in de kraag worden gevat.

De politie werd woensdagnacht gebeld door een hotelmedewerker. Die had een dief in het pand op heterdaad betrapt, maar de man had het daarna op een rennen gezet. De medewerker zette vervolgens nog de achtervolging in, maar raakte na verloop van tijd het zicht kwijt. Agenten met hond snelden naar het hotel toe. Daar mocht diensthond Senna zich van haar beste kant gaan laten zien. Vanaf het punt waar de medewerker de dief voor het laatst had gezien, werd haar speurneus aan het werk gezet. Met buit en al opgepakt

Al na een paar minuten speuren, trof Senna de dief aan in de bosjes. Hij verzette zich niet langer en kon zonder weerstand worden aangehouden. Ook vonden de agenten de gestolen spullen in de bosjes terug. Wat de dief had gestolen is niet bekend, maar de spullen zijn wel meteen weer terug naar de eigenaar gebracht.