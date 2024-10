Na één dag al meer dan 40.000 euro opgehaald voor afgebrand cultuurcentrum

De medewerkers en liefhebbers van het Stroomhuis in Eindhoven hebben een zwarte dag met een schrale troost kunnen afsluiten. De doneeractie voor het afgebrande cultuurcentrum had donderdagavond 33.000 euro opgebracht, vrijdagochtend was het bedrag al opgelopen tot meer dan 40.000 euro.

De brand in het Stroomhuis ontstond donderdagaochtend om vier uur. Al snel kwam het vuur uit het houten dak. De brand heeft het cultuurcentrum uiteindelijk in de as gelegd.

Niemand raakte gewond, maar talloze instrumenten en delen van apparatuur zijn verloren gegaan. Deze werden door muzikanten en artiesten vanuit de hele stad gebruikt. Ook is tientallen jaren aan creatief werk in vlammen opgegaan.

Al snel kwam een doneeractie van de grond, opgezet door Martijn Cleassens en Nienke Helder namens het Stroomhuis. "We zijn ontzettend dankbaar dat niemand gewond is geraakt, en dat alle bewoners (inclusief de kat) vooral geschrokken zijn. Onze harten zijn gebroken om te zien hoe alles wat we de afgelopen 25 jaar aan creativiteit en gemeenschap in deze plek hebben gestoken, in de as ligt", schrijven ze op de Gofundme-pagina.

Inmiddels staat de teller op ruim 40.000 euro. Een aantal mensen heeft overduidelijk veel liefde voor het Stroomhuis en heeft een flink bedrag overgemaakt. Zo is er een donatie van 500 euro gedaan. "Aan Stroomhuis 2.0 zal Mohr Music Productions een complete geluidsinstallatie ter beschikking stellen", staat er in de beschrijving van de donatie.

Het doel is om 250.000 euro op te halen.