112-nieuws: auto brandt uit in Heesch • auto crasht tegen flat in Oss

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

04.16 Auto brandt uit in Heesch Aan de straat Het Vijfeiken in Heesch brandde afgelopen nacht een auto uit. Burtbewoners schrokken rond kwart over twee 's nachts wakker van een enorme knal. Toen ze daarna naar buiten keken, zagen ze de Ford in lichterlaaie staan. Glas lag tot tientallen meters aan de overkant. De auto aan de straat Het Vijfeiken in Heesch ging in vlammen op (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Van de auto bleef weinig over (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

03.57 Brand verwoest appartement Een appartement is afgelopen nacht uitgebrand aan de Jan van de Capellelaan in Eindhoven. De brandweer haalde meerdere mensen van balkons op de vierde etage. Die zaten daar vast vanwege de brand die een etage lager woedde. Twee katten overleefden de brand niet. Lees hier meer. Het vuur woedde op de derde etage van de flat aan de Jan van de Capellelaan in Eindhoven (foto: Arno van der Linden/SQ Vision). Vanwege de brand werden diverse hulpverleners opgeroepen (foto: SQ Vision).