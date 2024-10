112-nieuws: auto brandt uit in Heesch • kapotte vrachtwagen op A2

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.04 Kapotte vrachtwagen op A2 De rechterrijstrook van de A2 van Utrecht richting Den Bosch is afgesloten bij knooppunt Empel. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De afsluiting leidde rond acht uur tot een vier kilometer lange file vanaf Zaltbommel. De vertraging bedroeg op dat moment vijf minuten.

06.07 Loslopende pony gevangen Agenten hebben afgelopen nacht een loslopende pony gevangen aan de Hokkelstraat in Best. Het dier bevond zich net buiten het hek. De agenten hebben het dier bij zijn vriendjes achter het hek gezet. Foto: Instagram politie Best-Oirschot

04.16 Auto brandt uit in Heesch Aan de straat Het Vijfeiken in Heesch brandde afgelopen nacht een auto uit. Buurtbewoners schrokken rond kwart over twee 's nachts wakker van een enorme knal. Toen ze daarna naar buiten keken, zagen ze de Ford in lichterlaaie staan. Het glas lag tot tientallen meters aan de overkant. Van de auto bleef weinig over (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

03.57 Brand verwoest appartement Een appartement is afgelopen nacht uitgebrand aan de Jan van de Capellelaan in Eindhoven. De brandweer haalde meerdere mensen van balkons op de vierde etage. Die zaten daar vast vanwege de brand die een etage lager woedde. Twee katten overleefden de brand niet. Lees hier meer. Vanwege de brand werden diverse hulpverleners opgeroepen (foto: SQ Vision).

03.52 Brand in pizzeria Vlijmen In pizzeria Grand Grazia aan het Burgemeester van Houtplein in Vlijmen brak afgelopen nacht brand uit. Het vuur werd rond kwart voor twee 's nachts ontdekt door iemand die boven de pizzeria woont. Het vuur was snel onder controle, maar het gebouw liep fikse rook- en roetschade op. Lees hier meer. Vanwege de brand in de pizzeria in Vlijmen werden diverse hulpdiensten opgeroepen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision).

01.39 Auto crasht tegen appartementencomplex Een automobiliste is gisteravond laat met haar auto tegen een appartementencomplex gebotst aan de Johan Doornstraat in Oss. Dit gebeurde vlak voor middernacht. Het appartementencomplex liep bij de klap een grote scheur in de gevel op. Ook binnen zou volgens een brandweerman veel schade zou zijn ontstaan. Lees hier meer. Het appartementencomplex liep bij de klap een grote scheur in de gevel op (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

00.27 Auto brandt uit in Tilburg Een auto is gisteravond uitgebrand aan de Cor Wortelstraat in Tilburg. Het vuur werd rond halftwaalf ontdekt. De brandweer bluste de auto, maar die is onherstelbaar beschadigd. Foto: Instagram wijkagenten Tilburg centrum