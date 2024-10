112-nieuws: loslopende geiten gevangen • grote brandschade in flatgebouw

09.04

Tijdens een snelheidscontrole op de Hoofseweg in Oosterhout zijn gisteren 57 automobilisten bekeurd. De hoogste snelheidsovertreding was van een bestuurder die met een snelheid van 80 kilometer per uur over de weg reed, terwijl 50 kilometer per uur daar de maximumsnelheid is. In totaal werden 2248 automobilisten gecontroleerd.