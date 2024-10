Harrie Lavreysen grijpt naast finaleplaats: 'Een tactische fout'

Het kan, Harrie Lavreysen kan ook verliezen. De baanwielrenner uit Bergeijk was kansrijk voor vier titels tijdens de WK, die deze week in het Deense Ballerup worden gehouden. Hij begon goed, met goud bij de teamsprint. Een tweede gouden greep, donderdag op de keirin, strandde al vroeg. ‘Hattrick Harrie’ reikte zelfs niet tot de finale.

Een bijzondere ervaring. De olympisch kampioen op onder meer dit sprintonderdeel reageerde voor de camera van de NOS: “Dit is anders, maar verliezen hoort er ook bij. Zoals Roy (van den Berg, red.) gisteren al zei: we zijn ook mensen."

Lavreysen moest door loting achterin beginnen. Vanuit die positie was hij zo ver mogelijk naar voren gereden in de eerste van drie ronden waarin, nadat een gemotoriseerde gangmaker uit de baan is verdwenen, wordt gesprint om de winst. "Ik moest veel meters maken, ze laten me er natuurlijk ook niet tussen."

Lavreysen miste zo de kans op een vijftiende wereldtitel waarmee hij recordhouder zou zijn geworden. Deze vrijdag volgt een nieuwe kans op de kilometer-tijdrit, een onderdeel dat hij voor het eerst rijdt op een WK en waar Hoogland de titelverdediger is: "Ik ben heel benieuwd. Het waren vandaag niet de benen waardoor het misging. Het was een tactische fout. Op de kilometer heb ik geen tactiek nodig, het is gewoon blind rammen."

