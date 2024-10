Frank S. uit Boekel, moordenaar in geruchtmakende Posbankmoord, overleden

Frank S. uit Boekel, een van de twee moordenaars van huisschilder Alex Wiegmink, is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen de advocaat van S. en de nabestaanden van Wiegmink. Dat meldt Omroep Gelderland. De zaak, die bekend staat als de Posbankmoord, hield de gemoederen lang bezig.

Alex ging in 2003 na het werken nog een rondje rennen over de Posbank bij het Gelderse Rheden, maar kwam nooit meer thuis. Zijn stoffelijk overschot werd gevonden in een uitgebrande auto in Erp. Hij bleek te zijn ontvoerd en vermoord door Souris R. uit Veghel en Frank S.. Zij kregen na hoger beroep achttien jaar cel.

Veertien jaar later veroordeeld

Het duurde lang tot de daders werden geïdentificeerd. De veroordeling vond pas plaats in 2017, veertien jaar na de moord. De politie had namelijk niet genoeg aanknopingspunten. Mede door misdaadverslaggever Peter R. de Vries kreeg de cold case veel aandacht en kon de zaak alsnog opgelost worden.

De inmiddels overleden moordenaar kreeg last van zijn geweten en meldde zich toen bij de politie. Vlak erna kon de medeverdachte ook ingerekend worden.

'Schokkend nieuws'

"Het is toch schokkend nieuws", reageert Peter Wiegmink, de broer van de vermoorde Alex bij Omroep Gelderland. Het doet hem weer terugdenken aan zijn spreekrecht. Daar maakte hij gebruik van. "Ik heb toen duidelijk geformuleerd dat ik prachtige reizen kan maken over de wereld, maar mijn broer niet meer."