Ruimtewezens of het noorderlicht? Paarse en roze gloed boven Brabant

Veel mensen in het oosten van Brabant hebben gisteravond en/of -nacht een paarse en roze lucht gezien. Het mysterieuze schouwspel nam soms af, maar keerde meermaals terug. Dat leverde prachtige plaatjes op, maar waar kwamen die kleuren nou vandaan?

Het licht was goed te zien in de omgeving van Helmond en Gemert. "Ik dacht meteen, dat is het noorderlicht”, zegt Niels uit Gemert. Zijn zoon Quin stuurde foto’s van het tafereel naar Omroep Brabant-radio.

“Ik werd door mijn zoon Quin gewekt omdat de lucht paars was. 'Het noorderlicht', schreeuwde hij. En inderdaad, ik dacht het ook te zien.”

Maar dat zag hij niet, want het ging niet om het noorderlicht. “Onmogelijk”, zegt een meteoroloog van Weerplaza tegen Omroep Brabant. “Het noorderlicht is alleen zichtbaar bij heldere omstandigheden. Gisteren was er best wel veel bewolking en was er geen kans op het zien van het noorderlicht.”

Dus wat was het dan wel? De Bermudadriehoek? Ruimtewezens? Nee, het gaat zeer waarschijnlijk om roodblauwe ledverlichting van groentekassen in de regio. Veel kassen in het oosten van Brabant gebruiken die verlichting.

"Roodblauw is heel efficiënt licht voor planten omdat ze er sneller door groeien. De laatste jaren zie je dat licht daarom in heel veel kassen", legt teler Rene Tielemans van Fresh Valley Bovenstehuis in Boekel uit. Zelf heeft hij ook kassen die gebruikmaken van deze lampen.

Vuurwerk

"Dat licht wordt normaal met doeken afgeschermd in de kassen, maar soms kiezen telers ervoor om de doeken open te houden. Het is gewoon leuk, zo'n lichtshow. Met oud en nieuw houden we daarom de doeken open in onze kassen. Dat is onze manier van vuurwerk afsteken."

Uit welke kassen het licht gisteravond kwam, is volgens Tielemans moeilijk te zeggen. "Er zijn echt heel veel kassen in de regio die gebruikmaken van ledverlichting, dus kom daar maar eens achter."