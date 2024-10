Lara (22) staat op Dutch Design Week: 'Ik was dakloos'

In Eindhoven begint zaterdag de drieëntwintigste editie van de Dutch Design Week. Duizenden designers en designliefhebbers nemen de stad dan negen dagen lang over. Eén van de publiekstrekkers is de Graduation Show met de afstudeerprojecten van tweehonderd studenten van de Design Academy. Ook Lara (22) uit Eindhoven laat daar haar werk zien. Ze werkte samen met daklozen om haar afstudeerproject te maken.

Lara van der Poel had de afgelopen tijd zelf ook geen dak boven haar hoofd. ”Ik woonde eerder anti-kraak. Ik moest daar in augustus uit. Daarna was ik dakloos. Ik had geen slaapplek meer. Ik kon het oplossen door bij vrienden te slapen.” Ze is vrijwilliger bij ’t Hemeltje, een inloophuis voor dak- en thuislozen in de stad. Ze wilde kijken of ze vanuit haar studie bij de Design Academy iets voor daklozen kon betekenen. Lara ging bij de kledinguitgifte werken. “Ze kunnen hier elke week drie kledingstukken krijgen. Ik werd enthousiast van de gesprekken die ik daar met de mensen had. Over maffe T-shirts bijvoorbeeld.’

Lara in een van haar T-shirts (foto: Rogier van Son).

De kleding is gedoneerd en Lara vond het mooier als het voor bezoekers van het Inloophuis wat persoonlijker kon worden. “Er moest iets van de mensen zelf in zitten. Dan krijgt het meer betekenis.” Ze gaf wegwerpcamera's aan daklozen waarmee ze het leven op straat konden vastleggen. De afbeeldingen verwerkte Lara in kleding. ”Drie weken hoorde ik niets. Ze hadden in Tilburg werk gevonden. Via het Leger des Heils kwamen de cameraatjes terug.” Ze liet de foto’s ontwikkelen. Vol nieuwsgierigheid keek Lara naar wat er was vastgelegd. “Ze laten de realiteit van dakloosheid zien. Vanuit hun perspectief. Ze zetten prullenbakken op de foto. Of ze zitten de halve tijd te slapen. Op de grond. Ook zie je hoe ze maf doen. Ze zitten in de stiltecoupé van de eerste klas. Ik denk niet dat ze een ticket hadden en ik denk ook niet dat ze stil waren.”

"Het is wel een ode aan hun creativiteit."

Lara werkte een half jaar aan het project. De eerste drie maanden had ze nodig om de daklozen te leren kennen. Van de vijftig bruikbare foto’s kwamen er tien op T-shirts terecht. “Een van de daklozen heeft zijn hele route door de stad gefotografeerd. Je kan precies zien waar hij elke dag in het centrum loopt. Het zijn heel normale beelden van Eindhoven, maar die plekjes betekenen echt wat voor hem. Dat is zijn leven.” Eindhoven heeft steeds meer met daklozen te maken. Het project van Lara speelt in op wat er in de stad gebeurt. “Mijn project is geen oplossing, maar het is wel een ode aan hun creativiteit.”

"Het podium zou het beste publiekelijk en op straat zijn."

Het project heet ‘Krijg de klere’. Het is te zien tijdens de Graduation Show die dit jaar voor het eerst in Microstad is, vlak bij het station van Eindhoven. Of de daklozen zelf komen kijken, is nog maar de vraag. Een kaartje kost bijna dertig euro. “Ik weet niet of ze daar prioriteit aan geven. Het is leuk om het een podium te geven, maar ik heb er ook een gemixt gevoel bij. Het staat op een betaalde expositieplek. Het podium zou het beste publiekelijk en op straat zijn.” Lara verkoopt haar T-shirts tijdens de Dutch Design Week. Als er een verkocht wordt, gaat er ook een naar de daklozen. Ze kunnen dan in hun eigen werk rondlopen. “Zo blijft het op straat en kan iedereen het zien.” De Dutch Design Week is van zaterdag 19 tot en met zondag 27 oktober.