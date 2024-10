Twee huizen in puin door aanslag met Cobra, cel geëist tegen drie mannen

Twee explosies in Eindhoven zorgden vorig jaar oktober voor een enorme ravage. Wonder boven wonder raakte niemand gewond en bleef het bij flinke schade door rondvliegend glas. Vier mensen werden opgepakt en zij mochten vrijdag hun verhaal doen in de rechtbank in Den Bosch. En daar kwam een huiveringwekkend beeld uit naar voren.

Het kost bijvoorbeeld ‘maar’ 250 euro om op twee adressen een Super Cobra 6 op het raam te laten plakken. Een meisje van toen 17 jaar uit Waalre had blijkbaar geen moeite om dat te doen, want dan kon ze tenminste haar schulden afbetalen. ‘Ik pak zoveel mogelijk jobs aan’, had ze gezegd.

Rivalen intimideren

Zwaar vuurwerk als een Cobra 6, die qua kracht richting een handgranaat gaat, is ook eenvoudig te kopen en kost maar een paar euro. Het effect van zo’n explosief is enorm en daarom wordt bijvoorbeeld een Cobra steeds vaker gebruikt om rivalen te intimideren. De laatste tijd ook steeds vaker in Brabant.

Op de late avond van 2 oktober vorig jaar werd de voorruit van een huis aan de Antwerpenlaan en een voorruit van een huis aan de Looierstraat in Eindhoven vernield met zo’n Cobra. En beide keren op dezelfde manier en telkens door dezelfde twee personen. Kamiel G. (23) uit Eindhoven gaf toe dat hij de chauffeur was van de Renault Clio die op beide adressen het meisje afzette. Op filmpjes is te zien dat zij een Cobra op het raam plakt met duct-tape en dat ze er vervolgens samen snel vandoor gaan in de auto.

Speurwerk van de politie leverde op dat Sarath M. (21) uit Eindhoven de explosieven aan het meisje heeft gegeven in een speeltuintje aan de Mimosastraat. En die Sarath heeft weer informatie en foto’s gekregen over de twee huizen en de bewoners van ene R.R. (28) uit Panningen. Althans, via diens telefoon.

Moord

Volgens Sarath M. kreeg hij de opdracht voor de aanslag face-tot face van iemand van wie hij de naam niet wilde zeggen. En na doorvragen bleek het iemand te zijn die ook een moord op zijn geweten zou hebben. En daar stokte het onderzoek, zoals zo vaak bij zulke explosies. De uitvoerders zijn nog wel te vinden, maar wie erachter zit wordt zelden duidelijk. “Ja, die persoon had een groot conflict”, is alles wat Sarath M. erover kon zeggen. “Hij zal er wel een goede reden voor hebben, dacht ik.”

Duidelijk werd wel dat het ‘grote conflict’ om de zoon draait die toen aan de Antwerpenlaan woonde. Daar was de eerste explosie. Kort daarna werd de voorruit van het huis van zijn vriendin aan de Looierstraat eruit geblazen. “Mijn zoon heeft de politie informatie gegeven over een schietpartij, waarbij iemand is overleden”, verklaarde de moeder van de jongen tegen de politie. En dat zou het motief kunnen zijn voor de explosies.

De drie mannen weten daar niks van en daar werden de rechters ook niets wijzer van. In een lange zitting met veel schorsingen werd alleen maar duidelijk dat het meisje, dat achter gesloten deuren terechtstond, geld nodig had, Kamiel G. meevroeg als chauffeur en haar schuld bij hem afbetaalde. Sarath had Julia gevraagd en haar 250 euro betaald, die hij weer van R.R. had gekregen op de avond van de aanslagen.

Criminele carrière

De uitvoerders die vrijdag terechtstonden moeten nog maar eens goed nadenken over hun criminele carrière als ze zo te werk willen blijven gaan als vorig jaar oktober. De politie had niet veel moeite om hen te vinden. Zo reed Kamiel G. met zijn eigen Renault Clio met daarop zijn kenteken langs de twee huizen. Zijn telefoon, die hij bij zich had, was nog een extra bewijs dat hij daar was. Via zijn telefoon was het meisje ook zo gevonden en via haar kwamen ook de andere twee heren in beeld. Ze stuurden elkaar meteen na de aanslagen betaalverzoeken en filmpjes van de explosies en deden dus niet echt veel moeite om hun handelen te verhullen. Sarath M. had bovendien nog 11 Cobra’s en maar liefst zes kilo zeer explosief flitspoeder bij een bekende opgeslagen.

Maar bij de uitvoerders stokte het onderzoek dus. En of R.R. uit Panningen nou de opdrachtgever is of Sarath M. of toch echt die ene onbekende man van wie niemand de naam durfde te noemen, en die een moord op zijn geweten zou hebben, werd niet duidelijk uit alle verklaringen.

Voor de officier van justitie was het wel duidelijk welke rol wie had gespeeld. Zij is van mening dat R.R. uit Panningen wel degelijk de opdracht gaf voor de explosies aan Sarath M. en niet een onbekende man. Sarath huurde op zijn beurt het meisje weer in en zij ging met chauffeur Kamiel G. op pad.

Ze eiste tegen Kamiel G. 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. Sarath M. en R.R. moeten, wat haar betreft, vier jaar de cel in.