Vergeet de vape, de 'smartvape' is op komst: 'Het is erg zorgelijk'

Kinderartsen slaan alarm over de opkomst van een nieuwe soort vape: de smartvape. Een e-sigaret waar je niet alleen mee kan vapen, maar ook bellen, appen, muziek luisteren en spelletjes spelen. "Als je met gamen een level niet haalt, dan neem je een trekje van de vape en je kunt weer verder gamen", zegt kinderarts Sanne Hammer van het Amphia ziekenhuis in Breda. "Ik maak me grote zorgen."

De schoolbel is net gegaan. De 16-jarige Myron pakt zijn fiets op het schoolplein om naar huis te gaan. Veel van zijn klasgenoten vapen in de pauze of na schooltijd op het plein. "Ik vape zelf niet, want ik vind het vies. Al doen veel mensen het wel." Sinds kort ziet hij ook steeds vaker de smartvape. "Ik vind het wat overdreven. Dat hoeft toch allemaal niet. Ik zie het ook op TikTok. Ik denk dat veel mensen het gaan gebruiken. Het trekt toch aan dat je er spelletjes op kan spelen."

"Hoe vaker je het voor je ziet, hoe meer je het gaat gebruiken."

En dat is nu juist een zorgelijke trend, volgens verslavingsonderzoeker Harmen Beurmanjer. "Ik kan me goed voorstellen dat het voor jongeren aantrekkelijk is. Alles ineen." "Maar dat is juist niet wat we nu willen", vervolgt Beurmajer. "We willen niet dat jongeren vaker gaan vapen of nog erger, hierdoor beginnen met vapen. Dat is nog onwenselijker." De onderzoeker denkt dat door de nieuwe vape het nog laagdrempeliger wordt om een hijs te nemen. "Als je een spelletje doet, dan kun je daarna nog even vapen. Je hebt het ding toch al gepakt. Hoe vaker je het voor je ziet, hoe meer je het gaat gebruiken." Volgens Beurmajer hebben jongeren niet eens door dat ze verslaafd zijn. "Jongeren zijn vooral geïnteresseerd in dit soort dingen. En dat willen we niet hebben. Zeker doordat er nu een soort spelelement aan verbonden is."

