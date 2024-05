Brabantse jongeren trekken zich niets aan van vapeverbod

Brabantse jongeren gebruiken, ondanks het verbod, nog steeds vapes met een smaakje. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Brabant, ingevuld door tientallen jongeren. Nu ze niet meer terecht kunnen bij de lokale winkels, wijken ze uit naar social media. Vooral Telegram en Snapchat zijn populair onder dealers, die hun bestellingen sinds het verbod zien toenemen.

Snelle handel Maar hoe gaat zo’n deal in zijn werk? “Ik heb mijn vapes met een smaakje al binnen een uur na het benaderen van mijn Snapchat-dealer”, vertelt een van de ondervraagde jongeren. Ze sturen een berichtje naar een, meestal anonieme, dealer op Telegram of Snapchat. Vaak reageert deze dealer dan al snel met een lijst waarop het aanbod en de prijzen staan.

Een verbod op vapes met een smaakje, het kan Brabantse jongeren weinig schelen. Eind vorig jaar bevroeg Omroep Brabant jongeren over drank, roken en drugs. We spraken met tientallen dampers, van wie 93 procent aangaf nog steeds een vape met een smaakje te gebruiken. De jongeren wijken uit naar social media, en met name de platforms Telegram en Snapchat. Volgens hen is een deal makkelijk en snel gemaakt.

Volle agenda

Het smaakjesverbod biedt dus kansen voor jongeren die een extra zakcentje willen verdienen in de vorm van een social media handel. Een Brabantse vape-dealer ziet zijn bestellingen op het platform Telegram toenemen sinds het smaakjesverbod in Nederland. “Het verbod heeft ervoor gezorgd dat mijn agenda nog voller is”, geeft hij toe. “Ik heb genoeg klanten om er mijn brood mee te verdienen. Hoeveel ik precies verdien, hou ik liever voor mezelf. Tegenwoordig hoef ik niet meer te zoeken naar klanten, zij zoeken mij nu op.”

De vapes die hij verkoopt komen voornamelijk uit China. “Lekker goedkoop en een hoge winstmarge. De merken verschillen. De ene week verkoop ik ‘Kees vapes’ en de andere week ‘Karel vapes’. Het is volledig afhankelijk van de winst die ik erop kan maken. Zo gaan bijna al mijn collega’s ook te werk, omdat je altijd de goedkoopste wilt zijn. Anders lopen je klanten weg.”

Reactie NVWA

De NVWA, die verantwoordelijk is voor de handhaving van dit smaakjesverbod, is niet blij met deze ontwikkeling. “Bij het in de handel brengen van vapes met zoete smaken, die niet voldoen aan de eisen uit de tabaks- en rookwarenwet, treedt de NVWA handhavend op”, staat in een schriftelijke reactie aan Omroep Brabant. “Boetes kunnen oplopen tot 4.500 euro per merk vapes, met een maximum van 22.500 euro aan boetes per keer.”

Ze houden deze ‘social media-handelaren’ nauwlettend in de gaten. “Posts waarin vapes worden aangeboden worden gemeld en het platform wordt verzocht ze te verwijderen. Tot nu toe zijn zo'n 950 posts op verkoopplatformen en social media verwijderd. We zijn met de platforms in gesprek of ze zelf proactief advertenties voor verboden producten gaan verwijderen.”

