Hoe ‘smaakloos’ zijn de toegestane vapes? ‘Tonen van rijp fruit’

Sinds 1 januari is de verkoop van vapes met smaakjes verboden in Nederland. Vanaf dat moment zijn alleen nog vapes met een ‘tabaksmaak’ toegestaan, want: tabak zou minder aantrekkelijk zijn voor kinderen en jongeren. Voor Brabantse handelaren was het reden te verhuizen naar België. Maar zijn de legale vapes wel zo anders dan de smaakjesvapes die jongeren nog volop online bestellen?

Omroep Brabant liet 46 vapes onderzoeken door het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences van Avans Hogeschool. Onderzoekers vonden meerdere gevaarlijke stoffen die vaak niet op de verpakking vermeld staan. Kijkend naar al die verpakkingen kun je concluderen dat er naast verschillen, ook veel overeenkomsten tussen de legale en illegale vapes zijn. Made in China

Zo zien de vapes er om te beginnen hetzelfde uit. Ook de ‘smaakloze’ of ‘tabakssmaak’ vapes hebben felle kleurtjes en zitten in een vrolijke verpakking. Dat is niet zo gek als je je bedenkt dat het vaak om dezelfde merken gaat als bij de sinds kort verboden vapes met een smaakje. Elfbar is een merk dat zowel vapes met een smaakje als ‘smaakloze’ vapes aanbiedt. Ook Vozol bedient beide markten. Vrijwel alle vapes zijn ook afkomstig uit één land: China. Ingrediënten

Als je kijkt naar de ingrediëntenlijst dan zijn de verschillen ook klein. Sommige in Nederland illegale vapes hebben een (zeer) korte ingrediëntenlijst, maar de meeste maken wel melding van gemiddeld zo’n vijf stoffen. Dat laatste geldt ook voor de in Nederland toegestane vapes. De schoen wringt bij de stoffen die ontstaan als je de vape gebruikt, en die soms zeer gevaarlijk kunnen zijn. Deze hoeven niet vermeld te worden op de verpakking, en dit gebeurt dan ook niet. De echt schadelijke stoffen die onderzoekers aantroffen zaten in de vapes gekocht op de online zwarte markt. Rijp fruit

Blijft de vraag: zijn de smaakloze, of ‘tabakssmaak’-vapes ook echt smaakloos? Onderzoekers vonden weliswaar geen zoetstoffen in de toegestane vapes, maar wel smaakstoffen. Mede door de sterke geur van deze stoffen wordt de smaak van de vapes omschreven als die van ‘rijp fruit’. Toch iets anders dan tabak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat ‘bepaalde smaakbepalende additieven’ wel mogen worden gebruikt, maar dat ze alleen naar tabak mogen smaken. “Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan de wetgever nadere eisen stellen qua minimum- en een maximumaantal te combineren additieven om onbedoelde smaken te voorkomen”, zo laat een woordvoerder weten. De resultaten van het onderzoek zie je in HOE..?

