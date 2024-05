Van deze vapes kun je high worden, en dat staat niet op de verpakking

Tussen de 46 vapes die Omroep Brabant wetenschappelijk liet onderzoeken trokken twee exemplaren extra de aandacht. Hierin zit CBD, ook wel bekend als wietolie. Opvallend: als je deze stof verwarmt wordt het THC, de stof waar je high van kan worden. Maar op de verpakking wordt hier niet voor gewaarschuwd. “Als je dit gebruikt en je gaat autorijden, heb je een probleem.” Het is niet de enige verpakking die onvolledig is…

Avans Hogeschool in Breda onderzocht 46 vapes en ontdekte dat er veel schadelijke stoffen in zitten. Vaak worden deze stoffen niet vermeld op de verpakking en ontbreken waarschuwingen over de gevaren voor het gebruik van de stoffen.

Van wietolie naar stickie

‘Cherry Rain’ en ‘Purple Punch’, zo heten de vapes waar onderzoekers van Avans CBD in aantroffen. Het gaat om twee kokervormige wegwerpvapes. Op de kleurrijke wikkel staan palmbomen en bliksemschichten afgebeeld. ‘300 mg CBD’ staat erop, en op de achterkant, in heel kleine lettertjes: ‘True cannabis terpenes’. Verdere ingrediënten ontbreken. Wel lezen we een waarschuwing, voor degene die denken dat vapen echt gezond is: ‘This product should not be used as a substitute for a healthy diet’.

De stof CBD is bekend als wietolie, het zou helpen tegen gezondheidsklachten. Stoned of high word je niet van wietolie, maar dat ligt anders bij de vapes, zo ontdekten de onderzoekers. ‘Door de verhitting in e-sigaretten wordt CBD in vapes omgezet naar THC’, zo schrijven ze. Toxicoloog Peter Zweipfenning kijkt er van op: “Van CBD wordt niemand high, maar van THC wel. Het is dan alsof je een cannabis sigaret rookt, een stickie.”

Onderzoeker Jos Brouwers is voorzichtig en benadrukt dat de vorming van THC nader onderzoek nodig heeft: “Dit verkennend onderzoek verdient opvolging. Vapes lijken niet zo onschuldig als ze eruitzien. Met name de vorming van THC moet goed onderzocht worden.”

Rijvaardigheid

Zweipfenning vindt de vondst van THC hoe dan ook problematisch. “CBD valt niet onder de opiumwet, het is legaal. Dat geldt niet voor THC. De verkoper verkoopt dus geen opiumwet-stof, maar het komt wel uit de vape als je hem gebruikt. Als klant heb je dan een probleem, als je gaat autorijden bijvoorbeeld.”

Dat komt omdat de regels rond THC in het verkeer streng zijn. “Rijden onder invloed van THC is strafbaar, daar zijn heel strenge limieten voor. Je bent dus al heel snel strafbaar, zonder dat je dat weet. Ik denk dat de politie en de wetgevers dit ook wel interessant vinden.”

Antipsychoticum

Volgens Brouwers, die de vapes bij Avans in Breda onderzocht, worden gebruikers nauwelijks op de hoogte gesteld van de werkzame stoffen in de vape. Hij trof naast THC nog wat schadelijke stoffen aan, waarvan dampers niet weten dat ze ze inhaleren.