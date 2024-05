‘Telegram-vapes’ gevaarlijker dan gedacht: ‘Dit is een eye-opener’

Vapes met een smaakje zitten vol met gevaarlijke stoffen, blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant in samenwerking met Avans Hogeschool in Breda. De ingrediëntenlijst van deze, vaak via social media bestelde, wegwerpvapes zijn daarnaast onvolledig en dus is het maar de vraag wat je precies koopt. Uit het onderzoek blijkt ook dat sommige stoffen niet verbranden, waardoor je ze als micro-druppeltjes opzuigt: ‘Stofjes die in de vloeistof zitten komen zo direct in je longen terecht’.

In Nederland geldt sinds 1 januari een verkoopverbod op vapes en e-liquids met een smaakje. De overheid staat alleen nog de verkoop van vapes met tabaksmaak toe, waardoor jongeren massaal richting handelaren op Telegram en Snapchat zijn gerend. Omroep Brabant sprak met tientallen jonge vapers. Bijna allemaal vapen ze, ondanks het verbod, nog steeds een smaakje. Volgens hen is een afspraak met een dealer snel gemaakt. “Als je in de middag een berichtje stuurt, kan je vaak in de avond al terecht”, zo zegt één van de jongeren. Omroep Brabant bestelde 46 wegwerpvapes die via social media kanalen Telegram en Snapchat openlijk te koop worden aangeboden. De herkomst en inhoud van deze vapes is vaak zeer onduidelijk. Onderzoeksmethode

Avans Hogeschool koos er met Omroep Brabant voor om niet de olie in de vape te analyseren, maar de damp die bij gebruik vrijkomt. “Zo kunnen we achterhalen welke stoffen de damper inhaleert. Dit kan namelijk, na de verhitting, verschillen met de stoffen in de olie”, vertelt Jos Brouwers, lector van het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences Avans. Een perfecte benadering van dit onderzoek, zo vindt toxicoloog Peter Zweipfenning. Hij noemt de methode ‘state of the art’ en geeft aan geschrokken te zijn van de uitkomsten. “Dit is een eye-opener voor mij. Dat het zo erg is, heb ik me pas gerealiseerd door dit onderzoek”.

Een deel van de onderzochte vapes.

Kleine druppeltjes

Wat hem vooral opvalt: uit het onderzoek blijkt dat stoffen in de vloeistof van de vape als hele kleine druppeltjes in de damp terechtkomen. Die druppeltjes komen rechtstreeks in de longen. Zweipfenning: “Verschillende stoffen zoals reserpine blijken niet vluchtig te zijn, het verbrandt niet maar er ontstaan micro-druppeltjes. De gekste dingen adem je gewoon in, dat is toch niet te filmen?” Uit dit onderzoek blijkt ook dat de etikettering van deze vapes vaak onvolledig is. Zo staan stoffen als reserpine en ftalaten (dat zijn zogeheten weekmakers die plastic zacht en buigzaam maken) bij veel vapes niet op de verpakking. Terwijl deze wel gevolgen kunnen hebben op de vruchtbaarheid van mannen en de kwaliteit van de borstvoeding bij vrouwen. Jongeren weten vaak dus niet goed wat ze binnenkrijgen. Erg kwalijk, vindt Zweipfenning. “Mensen ademen stoffen in waar ze niets vanaf weten. Neem bijvoorbeeld de stof reserpine, daarvan had ik echt nooit kunnen denken dat het in de damp van een vape zou zitten. Het kan symptomen van Parkinson veroorzaken, zelfs bij een hele lage dosis. Het gebrek aan informatie is gevaarlijk.” Al deze stoffen komen nog bovenop de nicotine, die in alle geteste vapes (op twee na) zit. "De extreme verslavendheid daarvan moet je niet onderschatten", zegt Zweipfenning. "Het is vergelijkbaar met de verslavende werking van heroïne." In de nieuwe HOE..? zie je het onderzoek naar de vapedampen:

Wachten op privacy instellingen...