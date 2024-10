Jongens scheuren over snelweg tijdens achtervolging door politie

“Soms verbazen wij ons ook nog”, aldus de politie over de heftige achtervolging van twee Franse jongens (14 en 16 jaar) vorig jaar. Voor het eerst zijn er beelden gedeeld van de achtervolging. De achtervolging begon in Brabant en eindigde pas in Nijkerk (Gelderland).

Tijdens de achtervolging werden snelheden gehaald van boven de 200 kilometer per uur. Op de beelden is te zien hoe de politie de jongens, die in een gestolen Franse auto rijden, in de buurt van Breda maant om te stoppen. Maar dat doen de jongens niet.

De bestuurder gaat harder over de A27 richting Utrecht rijden en tikt snelheden aan tot 180 kilometer per uur. Ook als de politie de blauwe zwaailichten aanzet blijven de jongens hard doorrijden. Hierbij worden snelheden gehaald tot 220 kilometer per uur.

Gestopt na tientallen kilometers

Meerdere politieauto’s scheuren achter de jongens aan. Bij Nijkerk besluit het tweetal te stoppen en mindert de wagen vaart. De jongens worden klemgereden en opgepakt.

De oudste van de twee blijkt de bestuurder. Ze zijn naar het politiebureau in Apeldoorn gebracht en kregen boetes. De gestolen auto werd teruggebracht naar de eigenaar in Frankrijk.