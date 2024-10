Wil hoort enorme knal en ziet daarna een auto in de gevel van buurvrouw

Wil van Wissen uit Oss ligt donderdagavond net op bed als hij opeens een enorme knal hoort. Als hij uit het raam kijkt, ziet hij een auto tegen de zijkant van het appartement van zijn buurvrouw staan. "Toen ik dat geluid hoorde wist ik meteen dat het mis was. Het ging zo hard."

In zijn bed hoort Wil eerst een flitsend geluid. Niet lang daarna volgt een enorme knal. "We keken meteen uit het raam. We zagen al direct mensen naar het huis lopen. Niet veel later kwam de politie."

Het appartementencomplex waar de auto tegenaan is gereden ligt aan de Singel 1940-1945. Het is een drukke weg, volgens Wil. "Zeker in de avond rijden auto's hier hard. Dat maakt altijd veel kabaal, maar deze auto maakte juist weinig geluid."

"Het is onvoorstelbaar", vertelt Wil. Hij is nog onder de indruk van wat hij vannacht heeft meegemaakt. "Maar het zegt genoeg. Als je er zo doorheen vliegt en alles kapot maakt, dan is dat keihard gegaan."

In de muur van het appartement zit een flinke scheur. Wonder boven wonder heeft de bestuurster van de auto geen verwondingen. Wel is ze door agenten meegenomen naar het politiebureau, mogelijk omdat ze onder invloed was.

