Opa van Guus Meeuwis kon tekenen als de beste: 'Documenten zijn zeldzaam'

Een dagboek houd je meestal voor jezelf maar binnenkort kan iedereen meegenieten van de smeuïge en opmerkelijke verhalen van Cees Meeuwis. De opa van zanger Guus Meeuwis schetste met zijn persoonlijke anekdotes een uniek beeld van de tijd en omgeving waarin hij leefde. Donderdag verschijnt een boek met daarin een groot deel van zijn levensverhaal.

Smokkelaars die bulkend van het geld met een briefje van honderd hun sigaret aansteken of Nederlanders die in een Duits krijgsgevangenenkamp het Wilhelmus mogen zingen. Cees Meeuwis noteerde het allemaal in een agenda en tijdens zijn krijgsgevangenschap in de oorlogsjaren op losse velletjes papier. De Roosendaler werd in 1909 geboren in de wijk Kalsdonk. Hij overleed in 1990 in Eindhoven. Cees Meeuwis schreef tot 1954 over zijn dagelijkse beslommeringen. De teksten werden jaren geleden terug gevonden in zijn nalatenschap en dienen nu als basis voor het boek. “Dit soort egodocumentjes waarin iemand vanuit zijn eigen beleving zijn leven beschrijft, zijn zeldzaam”, aldus historicus Joss Hopstaken uit Roosendaal.

Cees Meeuwis eind jaren twintig (foto: Familie Meeuwis)

In het boek vertelt Cees Meeuwis in zijn eigen bloemrijke stijl hoe hij opgroeide in het vooroorlogse Roosendaal en over zijn twee grote passies: tekenen en voetballen. Joss: “Het is het verhaal van een gewone jongen uit een gemiddeld gezin die zijn weg probeert te vinden in de maatschappij. Je krijgt een beeld van hoe lastig en ongemakkelijk dat in die dagen kon zijn.”

"Soms hier en daar een heel voorzichtig kusje."

“Hij beschrijft de voorzichtige omgang met meisjes met soms hier en daar een heel voorzichtig kusje. Hoe het eraan toe ging op school, het effect van de economische crisis op de stad en hoe hij met allerlei baantjes het hoofd boven water weet te houden. Bij dat alles druipt de invloed van de katholieke kerk in die tijd ervan af.” De historicus voorzag de teksten in het boek van honderden kanttekeningen. “Dat is nodig om het boek in de juiste context te plaatsen. Personen zijn vaak al lang overleden en ook plekken of dingen die Meeuwis beschrijft, bestaan niet meer. Want wie weet er nu nog dat ‘bukvet’ een soort surrogaatboter tijdens de eerste wereldoorlog was? Of wie heeft er weleens gehoord van voetbalvereniging de Muggen.”

"Kreten als ‘schopt ‘m dood’ en dergelijke waren niet van de lucht."

Cees Meeuwis was bij de Muggen de trotse tweebenige middenvoor. In het boek beschrijft hij een zwaarbevochten overwinning voor het kampioenschap tegen het elftal van St. Willebrord Boys: “De vrouwen waren de ergste oppeppers van hun jongens. Kreten als ‘schopt ‘m dood’ en dergelijke waren niet van de lucht. Bij hun keeper moesten we niet in de buurt komen want die stompte nog liever naar onze koppen dan naar de bal.”

Het voetbalelftal van Cees Meeuwis (foto: familie Meeuwis)