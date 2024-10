Peter Bosz heeft geen zin om te praten over straf: 'Ik wil eigenlijk weg'

Het ging weinig over voetbal de afgelopen weken bij PSV. Vooral de zaak van trainer Peter Bosz bij de tuchtcommissie was onderwerp van gesprek bij de Eindhovense club. De uitspraken van de trainer over de arbitrage na de wedstrijd tegen Sparta leverde hem een voorwaardelijke straf op. "Ik zal wat voorzichtiger moeten zijn."

De trainer had duidelijk geen zin om de media te woord te staan. "Dit is het gevolg. Ik moet voorzichtiger zijn. Dat is onnodig. Ik moet minder vrij spreken in interviews."

Had Peter Bosz spijt van die uitspraken? "Nee." Had de trainer zijn excuses gemaakt? "Nee." Is hij op het matje geroepen door de leiding van PSV? "Nee."

Veel zin om te praten had Peter Bosz vrijdagmiddag niet op het persmoment. Dat had alles te maken met de tuchtzaak van de trainer een avond eerder. Daar vocht hij met succes zijn straf van een wedstrijd schorsing aan naar aanleiding van eerdere uitspraken over de arbitrage.

Overigens was hij wel tevreden over de uitkomst van de zaak. Waar in eerste instantie de trainer één wedstrijd schorsing aan zijn broek kreeg, werd deze in hoger beroep omgezet naar een voorwaardelijke straf. "Dat zie ik niet als een straf. Ik zit morgen op de bank. Als ik gisteren alsnog gestraft was geweest, was ik nog een keer in beroep gegaan."

Naast de commotie rond de uitspraken van Bosz was er tijdens de interlandperiode ook nog onrust omtrent Jerdy Schouten. De middenvelder stapte naar De Telegraaf om aan te geven dat hij wel degelijk geblesseerd was. De club had eerder gecommuniceerd dat hij niet speelde, omdat hij 'vermoeid was'.

"Dat vond ik niet verstandig", wilde Bosz daarover kwijt. "We hebben het erover gehad en door."

En door wilde de trainer maar al te graag, want na elke vraag leunde de trainer opzichtig naar achteren in de hoop de persconferentie te mogen verlaten. "Ik wil graag weg. Je moet schijnbaar op je woorden letten. Dan is dit de nieuwe trend."

Na die woorden verliet Bosz de persconferentie. Op weg naar zijn spelersgroep om zich voor te bereiden op de uitwedstrijd tegen AZ. Zaterdagavond hervat PSV de competitie tegen de nummer drie op de ranglijst. Om 18:45 uur is de aftrap.

