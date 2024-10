Vrouw raakt gouden ketting kwijt bij woningoverval, man met mes gezocht

Een huis aan de Beeksestraat in Prinsenbeek is rond kwart voor twee vrijdagmiddag met geweld overvallen. Een vrouw moest onder dreiging van een mes geld en een gouden ketting afstaan. De dader is gevlucht.

De politie vraagt mensen uit te kijken naar deze man van ongeveer 1,70 meter. Hij heeft een normaal postuur en heeft mogelijk zwart haar. De man is volledig in het zwart gekleed en draagt handschoenen, vermoedelijk suède. Mensen die hem zien, wordt geadviseerd de man niet zelf te benaderen, maar wel direct de politie te bellen. De Burgernetmelding werd tegen drieën ingetrokken: de overvaller is niet aangetroffen. Agenten zijn opgetrommeld om de slachtoffers bij te staan en om onderzoek te doen.