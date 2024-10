RKC Waalwijk maakt kans op slechtste seizoenstart in de Eredivisie ooit

RKC Waalwijk kan zich zaterdagavond op negatieve wijze de geschiedenisboeken in voetballen. Een nederlaag thuis tegen FC Twente betekent de negende nederlaag op rij, de slechtste seizoenstart in de Eredivisie ooit. De druk op trainer Henk Fraser zal dan nog verder toenemen. Maar waarom is dit RKC Waalwijk eigenlijk zo beroerd aan de competitie begonnen?

(Te) hoog verwachtingspatroon Eenvoudig zal het zaterdag niet worden voor RKC Waalwijk, want tegenstander FC Twente staat vierde. Bij de bezoekers is Joseph Oosting trainer, de voorganger van de huidige RKC-trainer Henk Fraser. Oosting kende uitstekende jaren in Waalwijk en eindigde als tiende en negende. Deze goede prestaties zorgen voor een hoog verwachtingspatroon. En dat terwijl RKC Waalwijk de jaren daarvoor in de onderste regionen meedraaide. In het seizoen 2019/2020 werden ze laatste, maar vanwege corona volgde er geen degradatie. Een jaar later werd RKC Waalwijk vijftiende. Die vijftiende plek werd vorig seizoen onder Henk Fraser ook behaald op de laatste speeldag. Geen vertrouwen Het is logisch dat je na acht nederlagen op rij een ploeg ziet zonder vertrouwen. De spelers en trainer laten in interviews weten dat ze dicht bij elkaar blijven en de onrust buiten de selectie houden. Verdediger Aaron Meijers zei onlangs tegenover Omroep Brabant rake woorden. "Natuurlijk ben je er wel mee bezig, maar we proberen naar het totaalplaatje te kijken. Er zijn teveel spelers die niet hun niveau halen. We werken er allemaal keihard aan en willen het maar wat graag in wedstrijden laten zien.” Geen doelpuntenmaker In acht duels scoorde RKC Waalwijk maar vijf keer. Richonell Margaret maakte er twee, net als Richard van der Venne. De prestatie van laatstgenoemde middenvelder is opvallend, want door blessureleed speelde hij dit seizoen pas drie wedstrijden. Spits Oskar Zawada staat nog steeds op nul goals. David Min, vorig seizoen de man voorin bij RKC, scoorde tien keer en wordt gemist. Hij verdiende een transfer naar FC Utrecht. Verdediging is gatenkaas Met 22 tegengoals is de RKC-defensie de zwakste van allemaal. Geen enkele wedstrijd is de nul gehouden en vielen er minimaal twee tegentreffers. De 5-1 nederlaag bij PSV deed het meest pijn qua doelpunten.

Ook tegen Sparta stond RKC Waalwijk met lege handen (foto: Orange Pictures).