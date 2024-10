Drugslab ontdekt in loods, politie omsingelt het pand

In een loods aan de Achtmaalseweg in Zundert heeft de politie een drugslab ontdekt. Vermoedelijk gaat het om een lab waar amfetamine wordt gemaakt. De politie heeft het pand omsingeld.

De politie kwam bij de loods in het buitengebied uit na eigen onderzoek, laat een woordvoerder weten. Toen agenten naar binnen gingen, zagen ze dat de loods werd gebruikt als drugslab. Vermoedelijk wordt er amfetamine gemaakt, ook wel speed genoemd.

Twee verdachten nog in het pand

Het is niet duidelijk of het lab op dat moment ook in productie was. Wel waren er mensen in de loods toen de agenten binnenkwamen. Twee verdachten zijn aangehouden. Twee anderen zetten het op een rennen. Vrijdagavond zitten ze nog verscholen in het pand. De politie heeft het pand daarom omsingeld.

Een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) is onderweg voor ondersteuning. "We gaan ervanuit dat er chemicaliën in het pand aanwezig zijn. Daarom houden we gepaste afstand", zegt de politiewoordvoerder.