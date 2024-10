Record voor Harrie Lavreysen: vijftien keer wereldkampioen baanwielrennen

Harrie Lavreysen is voor de vijftiende keer wereldkampioen in het baanwielrennen geworden. De baansprinter was in het Deense Ballerup sneller dan uittredend wereldkampioen Jeffrey Hoogland en veroverde de wereldtitel op de 1 kilometer tijdrit.

Lavreysen is daarmee de enige baanwielrenner met vijftien wereldtitels op zak. Na zijn wereldtitel op de teamsprint van afgelopen woensdag had Lavreysen het record van veertien van de Fransman Arnaud Tournant geëvenaard. Eerder op de dag reed Lavreysen ook al een wereldrecord op zeeniveau, 57,468 seconden. In de kwalificatieronde was zijn tijd vier tienden van een seconde sneller dan het oude record van zijn landgenoot. De 27-jarige wielrenner uit Luyksgestel reed voor het eerst de kilometertijdrit op een internationaal kampioenschap. Wel werd hij al twee keer Nederlands kampioen. De tijdrit van 1 kilometer is geen olympisch onderdeel. Hattrick Harrie

Dit is niet de eerste uitzonderlijke prestatie van Lavreysen. Afgelopen zomer slaagde hij in zijn plan om een olympische hattrick te scoren. Op de Olympische Spelen in Parijs won hij goud op de teamsprint, goud op de individuele sprint en goud op de keirin. Het leverde hem de bijnaam 'Hattrick Harrie' op.