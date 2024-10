Thuisduel FC Den Bosch stilgelegd na misdragingen supporters

De wedstrijd tussen FC Den Bosch en Vitesse in de eerste divisie is vrijdagavond kort voor rust stilgelegd vanwege ongeregeldheden door supporters. Aanhangers van FC Den Bosch gooiden eerst bekers op het veld. Later ging een kleine groep van de harde kern het veld op om naar het vak met fans van Vitesse te lopen.

Dat gebeurde na de openingstreffer van Miliano Jonathans van Vitesse. Er werden wat voorwerpen naar elkaar gegooid, maar tot een confrontatie kwam het niet. Den Bosch-speler Danny Verbeek maande de fans om terug naar de tribunes te gaan.

Niemand opgepakt

De politie meldt dat niemand is opgepakt en dat agenten ook niet hebben ingegrepen. In stadions ligt de veiligheid vooral bij de stewards van de voetbalclub. Het duel werd hervat toen het weer rustig was in het stadion.

Grote politiemacht

Hoewel de wedstrijd nog niet was afgelopen, is er een grote politiemacht op de been bij het stadion in Den Bosch. Veertig tot vijftig politiewagens met eenheden uit onder andere Eindhoven, Someren en Deurne staan paraat, mocht het uitlopen op een confrontatie.

De wedstrijd eindigde in een 4-2 winst voor de Bossche ploeg. Daarmee heeft FC Den Bosch de koppositie in de eerste divisie snel weer terugveroverd op Helmond Sport.