Hetty van de Wouw pakt zilver bij WK baanwielrennen

Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel heeft vrijdagavond bij de WK baanwielrennen in Denemarken zilver gehaald op de sprint. De 26-jarige baanwielrenster verloor in de finale van de Britse titelverdedigster Emma Finucane. Het brons ging naar de Japanse Mina Sato.

Finucane, die in de halve finales tegen de Japanse Mina Sato een race minder had gereden, won de eerste heat overtuigend. In de tweede heat slaagde Van de Wouw er niet in haar tegenstandster te passeren.

De WK-finale was een herhaling van de strijd om het brons op de Olympische Spelen van Parijs, afgelopen zomer. Finucane hield Van de Wouw toen van een tweede medaille af. De baanwielrenster had eerder op het olympisch toernooi zilver veroverd op de discipline keirin.

Voor Van de Wouw is het de tweede zilveren medaille bij de WK in Ballerup. Ze won eerder zilver op de teamsprint met Kyra Lamberink en Steffie van der Peet. Op dat onderdeel moesten ze de wereldtitel laten aan de Britse vrouwen.