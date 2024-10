Steward bewusteloos bij rellen in stadion FC Den Bosch

Een steward van Vitesse is vrijdagavond bewusteloos geraakt bij de rellen die plaatsvonden tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Den Bosch. Er werden spullen gegooid naar het vak waar de Arnhemse supporters zaten en de steward werd daarbij geraakt. Dat meldt Omroep Gelderland.

De spelers liepen van het veld af en daarbij werd Vitesse-speler Angelos Tsingaras volgens trainer John van den Brom geraakt door een glas. Meteen na het staken werden er spullen gegooid vanuit Den Bosch-vakken richting uitvak en omgekeerd. Kort daarop betraden supporters met capuchons het veld en rukten ze op richting het uitvak.

'Gebruik je verstand!'

Beveiligers probeerden hen tegen te houden en FC Den Bosch-speler Danny Verbeek kwam er snel bij om de supporters terug te sturen. De speaker maande de druktemakers tot kalmte. "Het heeft vaak meegezeten. Nu zit het even tegen. Verwerk dat even op een andere manier. Gebruik je verstand!"

Intussen werd het uitvak ook van een andere kant bestookt. Daarbij werd een steward van Vitesse zodanig geraakt, dat hij het bewustzijn verloor. De steward kreeg medische verzorging en kwam vervolgens weer bij. De eerste conclusie was dat hij een hersenschudding heeft opgelopen.

Weigering verder te spelen

Het incident drong door tot in de catacomben. Vitesse-coach John van den Brom weigerde verder te voetballen tot duidelijk was of het goed ging met de steward. De wedstrijd werd na drie kwartier hervat en eindigde in een 4-2 overwinning voor FC Den Bosch.

"Er gebeurden zoveel dingen die niet in een stadion thuishoren", zei Van den Brom na afloop tegen Omroep Gelderland. "Dan moet je naar binnen, niemand weet wat er gebeurt en niemand durft beslissingen te nemen. Als je dan hoort dat er een steward van ons bewusteloos is geraakt, wat moet je dan?"

'Ik denk dat de relschoppers uit Luik komen'

FC Den Bosch-directeur Tommie van Alphen laat in het BD weten dat de meeste relschoppers volgens hem geen Bosschenaren zijn. Aan hun kleren te zien denkt hij dat de relschoppers uit het Belgische Luik komen.

Twee weken geleden ging het ook al mis in Den Bosch tijdens de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Supporters van FC Den Bosch kwamen toen massaal het veld op om de periodetitel te vieren en provoceerden de De Graafschap-supporters in het uitvak. Van daaruit werden stoeltjes op het veld gegooid.

Vanwege de ongeregeldheden kwam een flinke politiemacht naar het stadion van FC Den Bosch