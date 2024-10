Nat begin van het weekend, maar de mooie herfstdagen keren snel terug

De herfst draait dit weekend op volle toeren. Hoewel het zacht blijft voor de tijd van het jaar, is het grijs en kunnen we perioden met regen verwachten. Maar het is van korte duur, want komende week is er weer flinke ruimte voor de zon. Goede vooruitzichten in de herfstvakantie, dus.

Zaterdag is een grauwe dag door een regengebied dat van zuid naar noord trekt. Vergeet je paraplu dus niet als je de deur uitgaat. 's Middags wordt het droger, maar zonovergoten wordt het nergens. Zondag is het precies andersom. De dag start droog en de zon laat zich af en toe zien. In de middag neemt de bewolking toe en kan het 's avonds vanuit westen gaan regenen. Het wordt ongeveer 18 graden. Ook maandag is het nog wisselvallig, maar daarna volgen een paar schitterende herfstdagen, met flink wat zonneschijn en geen drupje regen. De temperatuur ligt dan rond de 16 graden.