Duizenden liters gevaarlijke stoffen in cocaïnewasserij, loods bewaakt

In de cocaïnewasserij die vrijdag werd ontdekt in een loods aan de Achtmaalseweg in Zundert zijn duizenden liters gevaarlijke stoffen gevonden, die een bedreiging kunnen vormen voor de omgeving. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De politie kwam de locatie op het spoor na een anonieme tip.

De verdachten die in verband met de cocaïnewasserij werden aangehouden, zijn drie mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats - 56, 60 en 69 jaar oud - en een 59-jarige Spanjaard. Zij worden zaterdag verhoord. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit dragermateriaal gehaald, zoals kleding of shampoo. Criminelen verstoppen de cocaïne in deze producten, maar om het te verkopen moet dit proces worden teruggedraaid. Hoe dat in zijn werk gaat in een cocaïnewasserij wordt uitgelegd in onderstaande korte video.

Bewaking

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen is aanwezig op het terrein en inventariseert wat er exact aanwezig is in de loods. Zij gaan het gebouw, een grote bewerkingslocatie voor stoffen voor verdovende middelen, veilig ontmantelen. De loods wordt bewaakt. In de buurt zijn ze niet echt verbaasd over de cocaïnewasserij aan de Achtmaalseweg. Zundert ligt dicht bij de grens met België en er zouden meer loodsen in de buurt worden gebruikt voor drugsverkeer. Niemand wil echt reageren, omdat er ook angst is. De politie vraagt mensen die de laatste tijd iets verdachts opmerkten in de buurt van de loods Achtmaalseweg zich te melden. DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT: De cocaïnewasserij was nog volop in bedrijf toen de politie vrijdag binnenviel