Hond blaft en ontmaskert inbrekers, politie grijpt snel in en pakt ze op

Een vrouw uit Breda heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbreker betrapt in haar huis aan de Rithsestraat. Zijn twee kompanen stonden buiten bij het open raam.

De hond van de bewoonster begon rond vier uur hard te blaffen. De vrouw werd wakker en ging naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. In de woonkamer stond ze opeens oog in oog met een in het zwart geklede man.

De inbreker schrok en dook naar buiten door het raam dat open stond. Daarop zag ze dat er nog twee mannen buiten stonden. De drie gingen er snel vandoor.

De hevig geschrokken vrouw belde 112, en agenten bleken toevallig vlakbij te zijn. Ze reden naar de Rithsestraat toe en daar kwam een auto hen tegemoet. In die auto zaten drie mannen die voldeden aan het signalement.

De drie zijn gearresteerd. Het gaat om drie mannen (26, 31 en 34 jaar oud) uit Moldavië.