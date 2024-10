PSV wint eerste topper van het seizoen na vroege rode kaart voor AZ

PSV heeft ook de negende wedstrijd in de Eredivisie winnend afgesloten. In de eerste topper van het seizoen had de Eindhovense ploeg een makkelijke avond tegen AZ. De Alkmaarders kregen na tien minuten al een rode kaart. PSV liep daarna snel uit naar 2-0, AZ scoorde in de slotminuut nog de 1-2. De Eindhovenaren blijven daardoor nog altijd foutloos in de Eredivisie.

Spannend was het eigenlijk maar een klein kwartiertje in Alkmaar. En dat had alles te maken met een vroege rode kaart voor AZ. Na tien minuten werd Guus Til door David Moller Wolfe naar de grond getrokken. De scheidsrechter oordeelde dat de middenvelder van PSV op weg was naar het doel, waardoor de thuisploeg verder moest met tien man.

De topper waar veel voetballiefhebbers naar uit hadden gekeken, was op dat moment eigenlijk al beslist. Want PSV wint de wedstrijden in de Eredivisie vrij makkelijk en wist ook te profiteren van een man meer op het veld.

Vijf minuten na de rode kaart was het Luuk de Jong die de score opende. Na een kwart wedstrijd werd het al 2-0 via Noa Lang. De linksbuiten stond sinds lange tijd weer in de basis. Na zijn doelpunt ‘provoceerde’ hij nog wel de aanhang van AZ die hem vanaf het begin van de wedstrijd uitfloot. Zijn medespelers probeerden hem rustig te houden en vooral weg te houden van de fanatieke aanhang. In de rust werd Lang gewisseld. Of dat te maken had met zijn fitheid of zijn gedrag zal later blijken.

De kleine zeventig minuten daarna hadden beide ploegen ook schriftelijk af kunnen doen. PSV stopte nauwelijks nog energie in de wedstrijd en AZ was hulpeloos met een man minder op het veld. In de laatste minuut werd het nog wel 1-2 via Denso Kasius, maar tot een echt slotoffensief kwam de thuisploeg niet meer.

Tegenvallende topper

De neutrale voetballiefhebber zal gebaald hebben van het schouwspel in het AFAS Stadion. PSV kreeg voor het eerst in de Eredivisie een tegenstander uit de top van de competitie, maar kende mede door de vroege rode kaart een makkelijke avond.

Dat doet nog altijd niks af van de prestatie van de Eindhovense ploeg. Na negen wedstrijden is de ploeg van Peter Bosz nog altijd foutloos in de competitie. Terwijl andere topploegen al punten lieten liggen tegen de ‘kleintjes’. PSV gaat rustig verder met waar het vorig seizoen gebleven was.

De blik gaat nu op de Champions League, want daarin wacht dinsdag een absolute Europese grootmacht. PSV gaat op bezoek bij Paris Saint Germain en zal daar heel goed voor de dag moeten komen om een resultaat mee naar Eindhoven te nemen.